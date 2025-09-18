Termoli Musica 25: domenica il Nuovo Trio Accord in concerto

TERMOLI. Domenica 21 settembre 2025, alle ore 18, presso l’Auditorium di via Elba a Termoli, si terrà il concerto del Nuovo Trio Accord, composto da Gennaro Minichiello (violino), Giovanna D’Amato (violoncello e Manuel Petti (fisarmonica).

Il programma prevede musiche di Astor Piazzolla, Christiane Gardell, Gustavo Mario Rodriguez, Richard Galliano e Luis Bacalov.

Gennaro Minichiello

Si è diplomato con il massimo dei voti in violino presso il Conservatorio di Avellino e si è perfezionato con maestri di fama internazionale. Vincitore del Concorso Internazionale “Città di Vittorio Veneto”, ha fatto parte dell’Orchestra della RAI, del Teatro Petruzzelli e di altri importanti enti lirici e sinfonici.

Ha intrapreso un’intensa attività concertistica internazionale, prevalentemente in ambito cameristico. Come componente del Quartetto Meridies, si è imposto in vari concorsi nazionali, ha realizzato alcune opere discografiche ed è stato ospite di importanti istituzioni concertistiche in Europa e nel mondo, tra cui: Bosh-Siemens Hall di Berlino, Wesleyan College di Macon negli Stati Uniti, Cesky Krumlov International Music Festival di Praga, Festival Internacional de Musica de Camara de Albacete in Spagna, Festival di Pasqua di Roma, e la Camerata Musicale Salentina.

Importanti gli incontri con il Quartetto Borodin, il Quartetto Amadeus e il Quartetto di Tokyo. Attualmente è docente di violino presso il Conservatorio di Salerno.

Giovanna D’Amato

Si è diplomata in violoncello presso il Conservatorio di Frosinone e perfezionata con maestri di fama internazionale. Ha fatto parte dell’Orchestra della RAI, dell’Orchestra Femminile Europea e di altri importanti enti lirici e sinfonici.

Ha conseguito la Laurea in Lettere con il massimo dei voti e la lode presso l’Università della Basilicata e il Master di I livello in Teoria e Prassi della Musica Antica. Ha intrapreso un’intensa attività concertistica internazionale, prevalentemente in ambito cameristico.

Come componente del Quartetto Meridies, si è imposta in vari concorsi nazionali, realizzando alcune opere discografiche ed esibendosi presso istituzioni di prestigio in Europa e nel mondo, tra cui: Bosh-Siemens Hall di Berlino, Wesleyan College di Macon negli Stati Uniti, Cesky Krumlov International Music Festival di Praga, Festival Internazionale Nancyphonies in Francia, Festival Internacional de Musica de Camara de Albacete in Spagna.

Si è esibita presso la prestigiosa Carnegie Hall di New York ed ha effettuato una tournée in Corea del Sud. Attualmente è docente di Musica d’insieme per strumenti ad arco presso il Conservatorio di Benevento.

Manuel Petti

Inizia lo studio della fisarmonica a 6 anni sotto la guida del M° Erminio Sallustio. Nel 1999 termina il corso di fisarmonica ed inizia lo studio del pianoforte presso il Conservatorio L. Perosi di Campobasso.

Frequenta numerosi corsi di perfezionamento, seminari e master nazionali, studiando anche arrangiamento e composizione jazz. Nel 2017 consegue con lode la Laurea di I livello in Fisarmonica presso il Conservatorio Martucci di Salerno.

Dal 2006 al 2023 entra a far parte dell’Orchestra Casadei, ricoprendo il ruolo di fisarmonicista e tastierista; dal 2019 diventa anche Direttore musicale e arrangiatore dell’Orchestra. Dal 2020 al 2023 è direttore musicale, arrangiatore, fisarmonicista e tastierista del festival internazionale Balamondo.

Nel 2023 scrive gli arrangiamenti del progetto “Musicae e Loci” di Max Gazzè e collabora con artisti nazionali e internazionali come Paolo Belli, Irene Grandi, Simone Cristicchi, Eugenio Finardi, Richard Galliano, Roy Paci, Goran Bregovic, Max Gazzè e molti altri.

Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive su Rai, Mediaset e tv locali, ha composto colonne sonore e inciso album come “Las cuatro estaciones porteñas” (2021) e “Courage” (2022). Dal 2024 entra a far parte della band di Max Gazzè nel tour Interludio.

Svolge attività concertistica in solo, in duo, con quintetto jazz e con orchestra da camera, occupandosi anche di arrangiamento e composizione.