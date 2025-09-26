Termoli Musica 25: Milo Ferrazzini e Riccardo Gagliardi in concerto

TERMOLI. Domenica 28 settembre 2025, alle ore 18, presso l’Auditorium di via Elba a Termoli, si terrà il concerto della XXI edizione di Termoli Musica 25. Protagonisti della serata saranno Milo Ferrazzini al violoncello e Riccardo Gagliardi al pianoforte, con un programma dedicato alla grande musica romantica che include brani di R. Schumann, F. Schubert, A. Dvorak, N. Paganini e D. Poppen.

Milo Ferrazzini

Classe 2000, Milo Ferrazzini ha studiato con Maximilian Hornung presso la prestigiosa Hochschule für Musik und Theater München e si perfeziona attualmente con Thomas Grossenbacher alla ZHdK di Zurigo. Ha ottenuto numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali, tra cui:

Primo premio e premio speciale Guy Fallot al Concours d’Interprétation Musicale di Losanna (2023)

(2023) Primo premio assoluto al Concorso internazionale Musica Goritiensis (2023)

(2023) Vincitore del concorso indetto dalla Fondazione Sinfonima di Mannheim (2023)

Nel 2024 è stato selezionato come accademista della Fondazione Villa Musica di Mainz e dal 2023 è stipendiato della fondazione Yehudi Menuhin Live Music Now di Monaco. Ha debuttato come solista in importanti sale europee, tra cui la Goldener Saal del Musikverein di Vienna, la Tonhalle di Zurigo, la Sala Verdi di Milano e il LAC di Lugano. Le sue esecuzioni sono state trasmesse da emittenti come BBC3, MDR, SRF, RSI e radio nazionali di Finlandia, Polonia, Lettonia e Islanda.

Riccardo Gagliardi

Pianista di formazione internazionale, Gagliardi ha iniziato lo studio del pianoforte privatamente con il padre e ha proseguito presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena. Si è diplomato nel 2020 con il massimo dei voti in Pianoforte ad indirizzo concertistico presso la Hochschule für Musik und Theater di Monaco di Baviera, dove ha poi conseguito il Master con la stessa docente e di cui è diventato assistente.

Gagliardi si esibisce regolarmente come solista e in formazioni cameristiche in festival e teatri europei, tra cui Orpheus Festival in Olanda, Ballsaal di Aquisgrana, Museu Municipal di Bucarest e altri. Ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui:

Primo premio assoluto al Concorso Internazionale Lagny-Sur-Marne (2018)

(2018) Primo premio assoluto al Concorso “Rospigliosi” di Lamporecchio (2023)

di Lamporecchio (2023) Premi in concorsi internazionali a Parigi, Madrid, Osaka, Bucarest, Aquisgrana

Dal 2022 è pianista del Trio Michelangeli, con cui ha completato il Master di Musica da camera presso la Hochschule di Monaco di Baviera.

Il concerto di domenica rappresenta un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo due giovani musicisti di livello internazionale, protagonisti del panorama musicale europeo, in un programma ricco di grandi capolavori romantici.