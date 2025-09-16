Il Thesan Trio miete applausi al debutto di TermoliMusica

TERMOLI. La stagione autunnale di TermoliMusica 25 si è riaperta all’Auditorium di via Elba nella serata di domenica 14 settembre con il raffinato Thesan Trio, costituito da Mattia Catarinozzi (sassofono alto), Maurizio Schifitto (sassofono baritono) e Cecilia Pascale (pianoforte), con un programma che ha alternato contrasti e virtuosismi attraversando oltre un secolo di musica.

Thesan, la dea etrusca dell’alba e della genesi della vita, la si ritrova appieno in questo ensemble che si distingue per la sua formazione originale, sorprendendo gli ascoltatori con un gioco virtuosistico e di alternanza di contrasti timbrici. Nel programma proposto, tre Trii originariamente composti per la formazione Oboe Fagotto e Pianoforte, che il Trio Thesan ha sapientemente trascritto per raggiungere risultati interessanti e condivisibili in termini di qualità interpretativa e di omogenea resa timbrica.

Il primo è l’elegante e raffinato Trio de Salon op. 8 (1847) in un unico movimento, della compositrice francese Maria Félicie-Clémence de Grandval che studiò pianoforte con Chopin e composizione con von Flotow e Saint-Saëns. Segue il Trio di Francis Poulenc, in tre movimenti, composto tra il 1924 e il 1926. L’opera fu subito ben accolta e i critici ne hanno lodato la perfetta coerenza della sua costruzione e il suo equilibrio. Quindi Janua (2009) di Fabrizio Festa, dedicato a Enzo Filippetti. I cinque movimenti che lo compongono sono collegati narrativamente e costituiscono un unico insieme emotivo e compositivo. La conclusione è stata affidata al Trio (1996) di André Previn, compositore, pianista e direttore d’orchestra, caratterizzato da temi contrastanti, ritmi incalzanti e metri jazzistici.

La bravura e l’affiatamento dei componenti – Catarinozzi, Schifitto e Pascale – sono stati garanzia di performance di altissimo livello: le straordinarie capacità tecniche e interpretative dei musicisti hanno creato un dialogo sonoro di grande effetto, incontrando la soddisfazione del pubblico in sala che ha apprezzato l’esperienza musicale e non ha lesinato applausi per gli artisti.

Il direttore artistico Nese ha ringraziato tutti i partner istituzionali e locali, nazionali e internazionali, e ha presentato il cartellone dei prossimi concerti, previsti fino a dicembre 2025.

Il prossimo appuntamento è affidato al Nuovo Trio Accord, che si esibirà il 21 settembre alle 18 nell’Auditorium di Termoli.