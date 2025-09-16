Un tramonto da Oscar: l’ultimo capitolo di Robert Redford, il divo che sussurrava ai sogni

​TERMOLI. C’è stato un tempo in cui un nome, un volto, un sorriso potevano bastare a raccontare un’intera epoca del cinema.

Quel tempo ha un nome, quello di Robert Redford, l’uomo che ha incarnato l’eleganza, la ribellione e la malinconia del cinema americano.

Non è stato solo un attore, ma un architetto di sogni, un regista di anime, un produttore che ha aperto la strada al cinema indipendente, un attivista che ha amato la terra tanto quanto le storie.

​La sua vita, iniziata il 18 agosto 1936, è stata un’odissea d’amore per la pellicola.

Da quel volto da “bravo ragazzo” in film come Butch Cassidy e La Stangata, fino alla maturità di un uomo che ha guardato negli occhi la storia in Tutti gli uomini del presidente o la passione di un amore epico in La mia Africa, Redford ha attraversato decenni, lasciando un’impronta indelebile.

La sua passione, però, non si è esaurita davanti alla macchina da presa. L’ha riversata nel Sundance Film Festival, un festival che non è solo un evento, ma un faro, un porto sicuro per tutti i narratori di storie che non hanno ancora trovato la loro voce.

​Oggi 16 settembre, il sipario si è chiuso. Robert Redford è morto all’età di 89 anni, nel sonno, nella sua amata casa di Sundance, nello Utah. Un luogo che non era solo una residenza, ma un riflesso della sua anima, un rifugio che aveva costruito per sé e che ha trasformato in un’oasi per il cinema.

La causa della sua morte rimane un mistero intimo, un segreto custodito dalla famiglia, che ha chiesto il rispetto di un dolore privato, una scelta che rispecchia la sua riservatezza. Si sa che una malattia lo aveva logorato negli ultimi tempi.

​La vita di Robert, però, non è stata esente da ferite. La più grande, forse, la più profonda, è stata la perdita del figlio James, scomparso nel 2020 a causa di un cancro, un dolore che solo un padre può conoscere.

​Non tutti sanno, però, che Redford ha donato un pezzo di sé al suo ultimo film, All Is Lost. Durante le riprese di quella che è un’elegia alla solitudine e alla sopravvivenza in mare aperto, ha accettato di girare scene in acqua, in un’esposizione costante che gli è costata una grave infezione all’orecchio.

Un piccolo prezzo pagato per la sua arte, che gli ha causato una perdita di udito del 60%. Non si è arreso: ha continuato a vivere e a lavorare, affidandosi agli apparecchi acustici.

​Con la sua scomparsa, il mondo del cinema perde non solo un volto, ma anche un’anima.

Un pioniere, un ambientalista, un artista che ha capito che il cinema non è solo intrattenimento, ma un’espressione profonda della vita.

La sua eredità, come un’antica melodia, continuerà a risuonare, ricordandoci che il vero cinema, come il vero amore, non muore mai.