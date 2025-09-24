Venere d’Italia: sei molisane conquistano la “fascia”

TERMOLI. Tanya Convertini, 22 anni di Palagiano (TA), è la vincitrice della 12^ edizione del concorso nazionale di bellezza Venere d’Italia.

Con i suoi tratti tipici mediterranei e il suo particolarissimo viso, Tanya, estetista di professione nel suo paese, corona un sogno importante che persegue da alcuni anni.

Appena eletta, ha dedicato un messaggio commovente al padre scomparso improvvisamente qualche anno fa, per averle dato la forza di non mollare, nei momenti più delicati, ma anche alla mamma Rosa, sempre al fianco della ragazza.

Con lei, sul podio al secondo posto per la concorrente abruzzese, Annapaola Armando, 19 anni dall’ Abruzzo, eletta Venere Cinema; terza classificata, Chiara Baù, 19 anni dal Piemonte, che conquista la fascia Venere Tv.

Numerose le fasce conquistate dalle molisane in gara:

Venere Sorriso, Giorgia Di Peso

Venere Spettacolo, Martina Mengia –

Venere Nonsolomoda, – Greta Mezzatenta –

Venere Radio Bellezza Italiana – Filomena Pia Parente-

Venere Kangoo Jumps -Francesca Romagnoli

Venere Gregorio Calabria – Siria Lupacchino.

TUTTE LE FASCE

Numerose le fasce conquistate, tenuto conto che le concorrenti in gara erano 95: Victoria Cupello – Venere Moda, Lucrezia Cannavale – Venere Eleganza, Margherita Riccio – Venere Atelier Cordisco, Roberta Roselli – Venere Bikini Angels, Pamela Genga – Venere Sorriso, Giorgia Di Peso – Venere Fitness, Melissa Natalia Bonadio – Venere Charm, Nicole Vaccaro – Venere GDL, Giusy Scarpa – Venere Spettacolo, Martina Mengia – Venere Nonsolomoda, Melissa Del Prete – Venere Simpatia, Noemi Garcea – Venere Magna Grecia, Alessia Mancuso – Venere Grimilde, Greta Mezzatenta – Venete Eminence – Carmela Alongi – Venere Fioigenia, Maria Teresa Serpe – Venere L’ Armadio di Lolita, Swamy Vantaggiato – Venere Mediterranea, Giulia Convertino – Venere Zeroundici, Clara Casula – Venere Radio Bellezza Italiana, Filomena Pia Parente – Venere Kangoo Jumps, Miriam Alamri – Venere Gi.Fra, Federica Zompanti – Venere Infondoalmar, Federica Colucci – Venere ReDrink, Emily Gennarelli – Venere Assimer, Denise Santoro – Venere Costa Elizabeth, Katerina Iula – Venere Armadio di Lolita, Anastasia Fabozzi – Venere Ditancolor, Francesca Romagnoli – Venere Kangoo Jumps, Chanel Giampà – Venere Grimilde, Desiree De Biasio – Venere Beauty, Siria Lupacchino – Venere Gregorio Calabria, Giada Risorto – Venere De Luca, Ylenia Coppola – Venere Eurodrink, Stefania Lucchetti – Venere Mood Sea, Sophie Punzi – Venere Ecoservice, Nicoletta Verre – Venere delle Veneri, Ilaria Scicchitano – Venere Next, Marta D’Adamo – Venere Social, Marika Salluzzo – Venere Social.

La Finalissima si è svolta presso l’ideale cornice del Teatro Alikia di Cirò Marina, grazie al supporto del sindaco, Sergio Ferrari e della consigliera Virginia Marasco.

Soddisfazione immensa per il Patron del concorso, Pietro Cortese, che rivela con orgoglio di aver realizzato una delle migliori edizioni in questo 2025; in giuria, il consulente di Venere d’ Italia, Ciro Montemiglio, il Patron onorario Gino Bombardiere, Luigi Auletta, titolare del prestigioso marchio di abbigliamento Impero Couture, le stiliste Daniela Di Scala, Flavia Cordisco e Tessa Francone, l’ Assessore Salvatore Giardino, l’ imprenditore Angelo Fiengo, titolare del marchio Bikini Angels Italy, il senatore Antonio Razzi, il fotografo Jonny Fusca, gli imprenditori e responsabili delle aziende GI.FRA. e Ditancolor.

La serata finale è stata condotta da Giuseppe Stigliano e Maria Monsè, madrina della serata. Le coreografie sono state curate da Angelo Mastrangelo e Vittorio Casale. Ospite d’onore Gerardo Sacco, imprenditore e orafo di successo a livello nazionale ed internazionale, giunto a Cirò Marina proprio per presenziare alla finalissima del concorso, che tra l’altro ha ideato e realizzato la corona del concorso, un’opera unica e irripetibile.

Presenti le ragazze finaliste dello scorso anno: la venere 2024 Nicole Bolognesi, Felicia Miraglia, Ilenia Liguori, Michela dell’Aversana, Denise Martino venere 2023.

Un’edizione di successo, quella di questo anno, frutto di un lavoro sinergico tra Cortese, il direttore artistico Stigliano e il direttore tecnico, Ignazio Calò.

Ottimo il lavoro degli agenti regionali presenti: Angelo Mastrangelo e Vittorio Casale (Puglia), Mariarosaria Barranca (Calabria e Basilicata), Salvatore Ginevra (Sicilia), Antonio Mustillo (Molise e Abruzzo), Antonio Gentile (Lazio), Mauro Carillo (Campania), Jessica Serra (Sardegna), Matteo di Opus Artis (Piemonte).