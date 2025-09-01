Benazzi-Ditta e Sacripante-Titta vincono la tappa tricolore di beach volley

TERMOLI. Sono state quattro giornate semplicemente straordinarie quelle vissute a Termoli con la tappa del Campionato Assoluto Italiano di Beach Volley.

La Fipav Molise si è dimostrata ampiamente all’altezza di un appuntamento di caratura nazionale, organizzando in maniera impeccabile l’ultimo atto prima delle finali di Bellaria Igea Marina del prossimo weekend.Il sole, il mare e la passione per questa disciplina hanno fatto da cornice a un evento che ha richiamato un pubblico numerosissimo: le tribune erano gremite fino all’ultimo posto, mentre le collinette circostanti e ogni angolo del lido Le Dune dei fratelli Daniele e Diego hanno vissuto un’atmosfera paragonabile alle calde giornate di Ferragosto.Dal punto di vista tecnico, i quattro giorni di gare hanno regalato spettacolo puro. In campo si sono alternati campioni e campionesse di altissimo livello, regalando emozioni e partite combattute punto su punto. Tra i protagonisti abbiamo anche incontrato Matteo Martino che, a 38 anni, continua a stupire sulla sabbia con risultati eccellenti, dopo essere stato protagonista in passato con la maglia della Nazionale italiana di pallavolo.Le due finalissime, maschile e femminile, hanno entusiasmato il pubblico fino all’ultimo pallone, regalando applausi a scena aperta.

Nel femminile, trionfo per la coppia Giada Benazzi-Erika Ditta , vittoriosa per 2-0 (21-13, 23-21) contro Alice Gradini-Federica Frasca .

Nel maschile, applausi a non finire per Mauro Sacripante-Giacomo Titta, che hanno avuto la meglio su Tiziano Andreatta-Davide Benzi con un netto 2-0 (21-18, 21-11).

La soddisfazione è stata palpabile anche nelle parole del presidente della Fipav Molise, Gennaro Niro, che ha sottolineato non solo l’altissimo livello tecnico delle gare, ma soprattutto la straordinaria risposta del pubblico, presente in massa non solo sulle tribune ma persino arrampicato sulle colline circostanti per non perdersi lo spettacolo. «Se Termoli doveva superare un esame di idoneità per ospitare un evento di questa portata – ha dichiarato – lo ha fatto a pieni voti».

La cornice istituzionale delle premiazioni ha reso ancora più prestigioso il momento conclusivo: erano infatti presenti il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, il sindaco di Termoli Nico Balice con il vice Michele Barile, il presidente del Coni Molise Benito Suliani, la direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale Maricetta Chimisso e il presidente della Termoli Pallavolo Pinuccio Ferrieri.Un evento che resterà impresso nella memoria sportiva di Termoli e che ha dimostrato come la città e il Molise intero siano pronti ad accogliere e a vivere da protagonisti manifestazioni di grande livello nazionale.