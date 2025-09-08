Delfina Volley: presentata la nuova stagione e la prima squadra di Serie D

TERMOLI. Si preannunciava una presentazione spettacolare con effetti sorpresa e così è stato. L’auditorium comunale, nel tardo pomeriggio di ieri, 5 settembre, si è riempito dei colori bianco, blu e azzurro.

Grande affluenza e partecipazione da parte delle famiglie, che hanno riempito la sala di gioia.

Un excursus dei primi anni della nostra realtà, nata nel luglio 2019, ha aperto l’evento: poi il Covid, la ripresa con numeri in crescita, i successi sportivi e non sportivi. Un palmarès che prende forma dalla stagione 22/23 e che si aggiorna ogni anno.

Invitata l’amministrazione comunale: il sindaco e la giunta hanno risposto presente, toccando con mano la nostra disciplina sportiva, la nostra famiglia. Coinvolti nelle premiazioni, si sono mostrati riconoscenti e hanno lasciato suggerimenti ai nostri piccoli e grandi atleti.

C’è stato anche uno spazio dedicato ai premi speciali:

riconoscimenti per le convocazioni con il Club Italia del Sud di ben 5 ragazze,

di ben 5 ragazze, la convocazione nel settore maschile nel Club Italia Allargato ,

, premi consegnati dal Team Manager del Settore Squadre Nazionali Alessio Di Iorio, neo vincitore meno di un mese fa dei Mondiali Femminili Under 21.

Altri riconoscimenti: il premio al più giovane tesserato, il premio “Smile”, il premio “DVS”, il premio “Puntualità” e molti altri. Il sindaco Nico Balice e l’amministratore delegato Andrea Di Vincenzo di Prestiter hanno premiato i gruppi del Volley S3 di Primo e Secondo Livello, intitolati “Il nostro futuro 6 tu”.

Un successo che ha poi lasciato spazio al Salotto Sportivo con il #progettodelfina, che conoscerà la sua prima tappa nella stagione 2028-2029 e che ha come protagonista l’atleta in tutta la sua dimensione di benessere.

All’incontro è intervenuta anche Donatella Perrella, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Molise.

Nonostante qualche assenza, in tanti hanno preso parte all’evento, riempiendo l’auditorium. Accolti dagli atleti con le divise da gioco dei primi 6 anni di attività, gli ospiti si sono emozionati tra sorrisi, video, fotografie e improvvisazioni, con tutto organizzato nei minimi particolari.

Un tavolo con coppe, targhe e medaglie, lo striscione del Fun Club, hanno fatto da cornice a un bellissimo ricordo.

Nella parte finale, la presentazione della Prima Squadra, prossimamente impegnata nella Serie D femminile Abruzzo-Molise e fresca di promozione dopo la vittoria del campionato di Prima Divisione.

Sono state nominate una a una le 16 atlete che prenderanno parte agli allenamenti in vista del campionato, al via sabato 11 ottobre. Sarà quasi sicuramente la squadra più giovane ai nastri di partenza, segno che la società punta forte sul vivaio.

La consegna della nuova t-shirt pre-gara firmata Italiangas, offerta da Lorenza De Marinis, Amministratore Delegato Italiangas, ha suggellato un momento speciale di riconoscenza da parte della società sportiva.

Le atlete, visibilmente emozionate, hanno concluso con un reciproco ringraziamento e con l’augurio di un “buon campionato”. A completare la serata, la consegna di omaggi agli ospiti e alle autorità, offerti dall’Azienda Vinicola Catabbo.