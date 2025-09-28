L’età dell’oro, la pallavolo è azzurra: campioni del mondo

TERMOLI. L’Italia abbatte il muro bulgaro e si conferma campione del mondo di volley.

Non solo tennis, anche la pallavolo italiana è il modello vincente nel mondo e la vittoria in due competizioni iridate a distanza di appena un paio di settimane, con la conferma del sestetto guidato da Fefè De Giorgi, dopo l’alloro delle ragazze di Julio Velasco, rappresenta un picco straordinario, che segue i mondiali 2022 al maschile, l’oro olimpico femminile, vittorie diffuse e il dominio a livello di club, sempre nei due generi e i campionati più avvincenti del globo.

Dalla generazione dei fenomeni all’età dell’oro, dunque, con palazzetti pieni ed entusiasmo crescente e travolgente. L’ennesima dimostrazione di una capacità di competitività assoluta, con discipline sempre più globalizzate, con avversari tradizionali e nuovi ‘affacci’ nel gotha del mondo sportivo, basta vedere le clamorose eliminazioni di Brasile, Francia e Giappone al primo turno.

Dopo l’exploit avvenuto dal 1989 al 1998, con tre mondiali, europei, world league e solo l’oro sfiorato a cinque cerchi, il movimento ha saputo ricostruire quel feeling con la vittoria e oggi abbiamo due condottieri in panchina, uno allievo dell’altro, visto che De Giorgi era cambio tattico del primo Velasco azzurro.

Ora si tratta di ingaggiare la sfida dell’impiantistica, sempre un nodo da sciogliere in Italia, poiché le vittorie giovanili delle nazionali tricolori garantiranno linfa vitale a venire.

Emanuele Bracone