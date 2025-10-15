“Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027”, il 17 ottobre la proclamazione della vincitrice

TERMOLI. Sarà proclamata venerdì 17 ottobre, alle ore 11.30, la Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027, di cui Termoli è finalista. A svelare il nome della città vincitrice sarà il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso di una cerimonia ufficiale presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura (via del Collegio Romano 27 – Roma), alla presenza della Giuria di valutazione e dei rappresentanti delle città finaliste.

Quattro i Comuni finalisti, elencati in ordine alfabetico, con i rispettivi dossier di candidatura:

Alba – “Le fabbriche del vento”

– “Le fabbriche del vento” Foligno , in aggregazione con Spoleto – “Foligno-Spoleto in Contemporanea”

, in aggregazione con – “Foligno-Spoleto in Contemporanea” Pietrasanta – “Essere arte. O dell’umanità dell’arte”

– “Essere arte. O dell’umanità dell’arte” Termoli – “Traiettorie contemporanee”

Alla città vincitrice sarà assegnato un contributo di 1 milione di euro per la realizzazione del programma culturale previsto nel dossier. Il titolo sarà formalmente conferito con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Cultura, che recepisce la raccomandazione della Giuria.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Ministero della Cultura, al seguente link: https://youtube.com/live/bovW36dcUys.