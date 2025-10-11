Di Pietro: “Sulla Trignina si muore, bisogna scendere in piazza”

VASTO. Si è svolta questa mattina la manifestazione dei sindaci per chiedere il potenziamento e la messa in sicurezza della Statale 650 “Trignina”.

Al fianco degli amministratori di Abruzzo e Molise è sceso anche l’ex ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro, che ha ribadito l’importanza strategica dell’arteria per i collegamenti tra le due regioni. “Sulla Trignina si muore, bisogna scendere in piazza”.

Presenti la sindaca di Montenero di Bisaccia Simona Contucci, il consigliere regionale dell’Abruzzo Vincenzo Menna e l’assessore della Regione Abruzzo Tiziana Magnacca.

Durante l’incontro è stato ribadito come la Trignina, nonostante sia una strada strategica per il traffico commerciale e pendolare, presenti ancora curve pericolose, carreggiate strette, segnaletica insufficiente e barriere di protezione ormai obsolete.

Da tempo si chiede all’Anas e ai Ministeri competenti un piano di ammodernamento complessivo che garantisca standard di sicurezza adeguati e tempi certi per i lavori.

Per Termolionline era presente la corrispondente di Vastoweb, Lea Di Scipio.