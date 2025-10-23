Dopo l’inseguimento scatta l’arresto

TERMOLI. La comunità di Termoli e Campomarino esprime il proprio apprezzamento e ringraziamento nei confronti delle Forze dell’Ordine per la rapida e decisa operazione condotta nella giornata di ieri, 22 ottobre.

L’intervento, scattato a seguito di un servizio di controllo sul territorio, ha riguardato l’arresto di un soggetto per resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’azione ha incluso un breve inseguimento, gestito con professionalità dagli agenti per garantire la sicurezza stradale e l’incolumità dei cittadini.

“Siamo grati per l’efficacia e la prontezza dimostrata. È fondamentale percepire che le Forze dell’Ordine sono attive e presenti per la tutela della nostra sicurezza,”

ha dichiarato un rappresentante dei residenti.

L’operazione si è conclusa con successo e il soggetto è stato assicurato alla giustizia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Questo episodio sottolinea l’importanza del lavoro quotidiano delle forze di Polizia nel mantenere l’ordine e la tranquillità nel nostro territorio.

La cittadinanza rinnova la propria fiducia e sostegno all’operato della Polizia di Stato.

EB