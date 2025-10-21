Filiera della pesca sotto la lente: 30 illeciti scoperti con l’operazione Kairos

TERMOLI. Si è conclusa l’operazione complessa per il controllo sull’intera filiera della pesca denominata “Kairos”, che ha visto impegnato il personale militare dell’intera Direzione Marittima dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, lungo tutto il territorio di giurisdizione.

Le attività si sono svolte sia a terra, presso i punti di sbarco del pescato, mercati ittici, grande e piccola distribuzione e nella ristorazione, sia a mare, per ispezionare i molteplici pescherecci in attività. I team ispettivi hanno condotto mirati controlli finalizzati a garantire la qualità dei prodotti che arrivano sulle tavole dei consumatori, scoraggiando pratiche illecite a tutela delle risorse ittiche, dell’ambiente e della salute pubblica.

Le verifiche hanno interessato anche le fasi della cattura e dello sbarco del pescato, proveniente sia dall’attività di pesca professionale che da quella ricreativa, con particolare riguardo a quella finalizzata alla vendita illegale.

Particolare attenzione è stata posta al rispetto della normativa in materia di etichettatura e tracciabilità, nonché al contrasto del fenomeno delle frodi alimentari.

In totale sono stati effettuati 322 controlli e riscontrati 30 illeciti amministrativi, per un totale di circa 50.000 euro di sanzioni.

Sono stati inoltre effettuati 17 sequestri di prodotto ittico, per un totale di quasi 2 tonnellate, di cui circa 1.500 kg di vongole sono state restituite al mare ai fini del ripopolamento della specie, mentre il restante quantitativo è stato devoluto alle associazioni caritatevoli, previa certificazione di edibilità rilasciata dalla competente Autorità sanitaria.

Le attività rientrano negli obiettivi che il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, in qualità di Organismo nazionale di vigilanza e controllo in materia di pesca, si è da tempo prefissato a difesa e tutela del cittadino consumatore, con specifico riferimento alla prevenzione e repressione di tutti gli illeciti lungo l’intera filiera della pesca.