Finisce il sogno di Termoli, è Alba la capitale italiana dell’arte contemporanea

TERMOLI. Finisce la corsa di Termoli per il titolo di Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027. La città molisana, pur tra le finaliste, ha visto il riconoscimento assegnato a un’altra località italiana, per la precisione Alba.

La proclamazione ufficiale è avvenuta oggi, venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 16, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma. Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha annunciato il verdetto finale, confermando che il titolo di Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027 andrà a un’altra città italiana.

Il progetto presentato da Termoli, “Traiettorie contemporanee”, è stato riconosciuto per originalità, qualità e capacità di valorizzare il territorio, ma la commissione ha ritenuto più competitivo un altro dossier. Nonostante il risultato, il percorso intrapreso da Termoli ha comunque evidenziato la capacità della città di proporsi come centro attivo e innovativo nell’arte contemporanea.

Tra le altre città finaliste figuravano Alba (CN) con il progetto “Le fabbriche del vento”, Foligno (PG) in rete con Spoleto con “Foligno-Spoleto in Contemporanea”, e Pietrasanta (LU) con “Essere arte. O dell’umanità dell’arte”. Termoli aveva concorso con un dossier che puntava a integrare arte, comunità e territorio, valorizzando il centro storico, il lungomare e gli spazi pubblici con eventi, mostre e percorsi culturali diffusi.

Il progetto prevedeva anche laboratori per giovani artisti, attività didattiche nelle scuole e collaborazioni con istituzioni culturali nazionali e internazionali, dimostrando la visione culturale ambiziosa della città. Pur non avendo vinto, Termoli esce dalla competizione rafforzata nel suo ruolo di laboratorio culturale di eccellenza nel Molise.

La città molisana continuerà a portare avanti eventi, mostre e iniziative artistiche, valorizzando artisti locali e percorsi culturali diffusi sul territorio. L’esperienza della candidatura ha permesso di consolidare collaborazioni con enti e istituzioni culturali, aprendo la strada a nuove opportunità di promozione artistica e turistica.

Termoli resta dunque una realtà di riferimento per l’arte contemporanea, pronta a ospitare artisti e progetti innovativi anche negli anni a venire, confermando la propria vocazione alla cultura come elemento centrale dello sviluppo e della visibilità del territorio.