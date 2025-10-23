Grave incidente sul lavoro: operaio cade da un ponteggio in corso Umberto

TERMOLI. La sicurezza sul lavoro torna drammaticamente al centro dell’attenzione in città a seguito di un grave incidente avvenuto questa mattina in Corso Umberto, in un cantiere edile. Un operaio di 43 anni, di nazionalità ucraina, è caduto da un ponteggio riportando ferite gravi.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 Molise, con il personale e i volontari della Misericordia di Termoli a bordo di un’ambulanza, e le Forze dell’Ordine per i rilievi.

Il 43enne è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Le sue condizioni, al momento, sono descritte come gravi.

Sono in corso le indagini da parte delle autorità competenti per chiarire la dinamica della caduta e verificare il pieno rispetto delle normative sulla sicurezza in cantiere.

EB