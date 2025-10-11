Inaugurata la rotatoria a Papa Francesco: simbolo di fede, speranza e riconoscenza

TERMOLI. Tra il traffico quotidiano e il ritmo della vita urbana, una nuova rotatoria diventa simbolo di fede, speranza e riconoscenza. Questa mattina, sabato 11 ottobre, è stata inaugurata la “Rotatoria per Papa Francesco” in via Corsica, all’incrocio con il distributore Mimmo Cannone e il bivio per il porto/Rio Vivo, un’opera pensata per rendere omaggio al pontefice e al suo messaggio di fraternità universale.

La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità religiose e civili, sua eccellenza monsignor Claudio Palumbo, vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, il sindaco Nicola Balice e don Benito Giorgetta, parroco di San Timoteo e promotore dell’iniziativa, il presidente della Regione Molise Francesco Roberti e l’assessore Michele Marone. Il vescovo Palumbo ha impartito la benedizione della rotatoria, sottolineando l’importanza di trasformare gli spazi pubblici in luoghi di riflessione, pace e spiritualità.

Al centro della rotatoria sono collocati due massi con le immagini di Papa Francesco: uno lo ritrae mentre saluta, l’altro con la mano alzata e una colomba in volo, simbolo di pace. Sotto le immagini, la scritta “Fratelli tutti” richiama l’enciclica del Santo Padre, mentre ai lati altri massi riportano: “A Papa Francesco, la città di Termoli”.

Si tratta di una delle rare intitolazioni in vita, resa possibile grazie a una dispensa speciale concessa dalla Prefettura, riconoscendo così il legame speciale tra Papa Francesco e la comunità. Don Benito Giorgetta ha definito il gesto un “atto dovuto” di riconoscenza verso un Pontefice che ha segnato la storia della Chiesa.

L’inaugurazione della rotatoria trasforma uno spazio di passaggio in un punto di riferimento simbolico, capace di trasmettere il messaggio di fraternità e armonia universale promosso da Papa Francesco.