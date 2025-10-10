TERMOLI. La Biblioteca Comunale di Termoli resterà al suo posto, almeno per ora. Con una deliberazione approvata all’unanimità l’8 ottobre 2025, la Giunta guidata dal sindaco Nico Balice ha dato il via libera al rinnovo del contratto di locazione per i locali di via Fratelli Brigida, da anni sede del presidio culturale cittadino. Il contratto, scaduto lo scorso maggio, era rimasto in sospeso, ma l’accordo con il proprietario ha consentito di mantenere l’attuale sistemazione, in attesa che il Comune possa rendere disponibili spazi propri.

La scelta, motivata da ragioni di sicurezza e contenimento dei costi, tiene conto della presenza di un impianto antincendio a gas inerte, già conforme alle normative per ambienti bibliotecari. Spostare la biblioteca altrove, spiegano dagli uffici, comporterebbe interventi onerosi e tempi incerti. Anche l’Agenzia del Demanio ha espresso parere favorevole, autorizzando il rinnovo.

Il nuovo contratto includerà clausole di flessibilità: tra queste, la possibilità di recesso anticipato — se accettata dal locatore — per trasferire la biblioteca in locali comunali futuri, e l’adeguamento del canone, ora svincolato dal blocco ISTAT. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

La cultura, a Termoli, non si ferma. E la biblioteca resta aperta, in attesa di una nuova casa.