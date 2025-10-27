La terapia del buonumore al San Timoteo con Sorridere Sempre Odv

TERMOLI. Dal 18 al 21 ottobre, i corridoi e le stanze dell’Ospedale San Timoteo si sono riempiti di colori, risate e dolcezza grazie all’Associazione “Sorridere Sempre Odv”.

I volontari in camice e naso rosso hanno portato un’ondata di allegria e tenerezza, regalando momenti di spensieratezza a bambini, mamme e pazienti di ogni età.

Tra giochi improvvisati, canzoni, magie e abbracci sinceri, il potere del sorriso ha fatto breccia nei cuori di tutti.

Con il loro immancabile entusiasmo, i volontari hanno lanciato un invito a sostenere e seguire le loro attività:

“Un grazie speciale al personale sanitario del San Timoteo per la calorosa accoglienza, e a tutti coloro che ogni giorno credono nella nostra missione: portare gioia, ascolto e umanità anche nei momenti più delicati”.

E con lo stesso entusiasmo aggiungono: “Continuate a seguirci per altri momenti di felicità, perché ogni risata è un piccolo passo verso la guarigione”.

Eliana Ronzullo