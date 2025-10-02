Nuova segnaletica per scooter in Piazza Donatori di Sangue

TERMOLI. La struttura comunale dei Lavori Pubblici ha completato nei giorni scorsi un intervento mirato alla rimarcatura della segnaletica orizzontale dedicata agli scooter in Piazza Donatori di Sangue, rispondendo alle criticità emerse durante la prima giornata di apertura del nuovo assetto viario.

L’azione, già annunciata in precedenza, rientra in un piano di ottimizzazione degli spazi pubblici e della mobilità urbana, con particolare attenzione alla sicurezza e alla fruibilità delle aree di sosta per i mezzi a due ruote.

L’intervento ha riguardato il ripristino e la messa in evidenza delle linee di delimitazione degli stalli riservati agli scooter, con l’obiettivo di rendere più chiara la destinazione d’uso e favorire un comportamento corretto da parte degli utenti, in particolare dei giovani studenti che frequentano gli istituti scolastici limitrofi.

Contestualmente, la struttura tecnica sta procedendo all’individuazione di ulteriori spazi da destinare alla sosta dei ciclomotori, in modo da rispondere in maniera più efficace alla domanda crescente registrata nelle ore di ingresso e uscita dalle scuole.

Va sottolineato che la problematica riscontrata durante il primo giorno — caratterizzata da parcheggi disordinati, occupazioni improprie e difficoltà di accesso — non si è più verificata. Si registra infatti una maggiore attenzione da parte dei ragazzi, che hanno recepito le indicazioni e mostrano un comportamento più rispettoso delle regole e degli spazi comuni. Un segnale positivo che conferma l’efficacia dell’intervento e la sensibilità crescente verso il decoro urbano.

L’Amministrazione comunale, attraverso l’area tecnica competente, continuerà a monitorare la situazione e a intervenire laddove necessario, con l’obiettivo di garantire ordine, sicurezza e funzionalità nelle aree pubbliche, in particolare in quelle a forte vocazione scolastica e giovanile.

La rimodulazione degli spazi di sosta, la chiarezza della segnaletica e il dialogo costante con gli utenti rappresentano strumenti fondamentali per una gestione condivisa e responsabile del territorio.