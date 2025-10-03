Sciopero generale e giovani in corteo: a Termoli la protesta per la Palestina libera

TERMOLI. Sono scesi di nuovo in piazza gli studenti di Termoli e del basso Molise. Di nuovo, tutti insieme, per gridare a gran voce “Free Palestine”. È un coro il loro, un coro che attraversa le strade del centro cittadino, che si fa sentire tra le piazze e i vicoli, portando con sé un messaggio di solidarietà e impegno civico.

Il corteo, partito da Piazza Donatori di Sangue, ha attraversato le vie principali del centro cittadino sfidando il freddo e il vento di questa giornata. Cartelli, striscioni e megafoni hanno reso visibile l’impegno dei giovani, che con compostezza e determinazione hanno voluto denunciare la sofferenza dei civili palestinesi e richiamare l’attenzione sul silenzio internazionale.

La manifestazione si inserisce nel contesto dello sciopero generale nazionale, indetto da Cgil e Usb e altre sigle sindacali, con adesioni anche da parte dell’Anpi Molise. Studenti, sindacati e cittadini hanno unito le proprie voci per chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina e la fine del conflitto.

Nella serata di ieri, davanti all’ospedale San Timoteo, la comunità di Termoli aveva già espresso solidarietà alla popolazione palestinese con un presidio simbolico, accendendo luci e leggendo i nomi degli operatori sanitari uccisi durante il conflitto, ricordando l’importanza del diritto universale alla cura e alla protezione dei civili.

La partecipazione dei giovani oggi dimostra come la passione civile possa camminare insieme alla responsabilità e al rispetto delle regole, trasformando una protesta in messaggio concreto e significativo. Nonostante il freddo e il vento, la piazza di Termoli ha offerto uno spettacolo di maturità, impegno e solidarietà, con studenti capaci di far sentire la propria voce all’interno di una mobilitazione più ampia e condivisa.