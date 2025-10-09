Una rotatoria per Papa Francesco: gratitudine e devozione a Termoli

TERMOLI. Un gesto di gratitudine e devozione illumina Termoli: la città e la diocesi di Termoli-Larino hanno scelto di intitolare una rotatoria a Papa Francesco, simbolo del legame speciale tra il Pontefice e la comunità locale.

L’iniziativa è stata svelata giovedì 9 ottobre nella sala del Centro Pastorale “Ecclesia Mater” in piazza Sant’Antonio, alla presenza di sua eccellenza monsignor Claudio Palumbo, del sindaco Nico Balice e di don Benito Giorgetta, parroco di San Timoteo e promotore dell’opera.

L’inaugurazione della rotonda è prevista per sabato 11 ottobre alle ore 10 in via Corsica, all’incrocio con il distributore “Mimmo Cannone” e il bivio per il porto/Rio Vivo, accanto alla già esistente “rotonda timoteana”.

Il progetto nasce dal desiderio di rendere omaggio a un Papa che conosce Termoli per via del corpo di san Timoteo, discepolo e figlio prediletto di Paolo di Tarso, custodito nella città. Nel 2019, Papa Francesco concesse alla diocesi di effettuare un pellegrinaggio a Roma con il corpo del santo in occasione della prima Domenica della Parola di Dio, istituita dallo stesso Pontefice. Durante l’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani, il corpo di san Timoteo fu ospitato nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura, dove il Papa lo venerò insieme ai rappresentanti ortodossi e protestanti. Il giorno successivo, l’urna fu portata a San Pietro, dove Francesco sostò in preghiera prima della celebrazione della messa.

Il rapporto personale tra Papa Francesco e don Benito Giorgetta ha consolidato un legame speciale tra il Pontefice e la città. Durante i viaggi apostolici e in diverse udienze private, Francesco ha spesso citato Termoli e san Timoteo, sottolineando l’importanza spirituale della comunità termolese. Nel 2023, il Papa ricevette anche il sindaco pro tempore Francesco Roberti e il vescovo Gianfranco De Luca per la benedizione della prima pietra del progetto “Dopo di Noi”, destinato alle persone con disabilità.

La rotatoria, dalla forma ellissoidale, è impreziosita da due massi con foto di Papa Francesco: uno mentre saluta, l’altro con la mano alzata, “ornato” da una colomba bianca in volo. Sotto le immagini, la scritta “Fratelli tutti” richiama una delle sue encicliche più note (3 ottobre 2020), trasformando la rotonda in un invito concreto alla fraternità e alla pace. Ai lati della struttura, la dicitura “A Papa Francesco, la città di Termoli” suggella il gesto di gratitudine della comunità.

Chi percorre la strada statale 16, entrando o uscendo dalla città, potrà così incrociare questo simbolo di riconoscenza e ammirare un tributo a un Papa che ha profondamente segnato le coscienze e le sensibilità locali.