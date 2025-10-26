Arcieri del Mare protagonisti al Trofeo della Solidarietà

TERMOLI. Vittorie e podi per la compagnia termolese, ieri, sabato 25 ottobre, gli Arcieri del Mare di Termoli hanno brillato al Trofeo della Solidarietà, tenutosi a Rotondi e organizzato dall’Asd Arcieri di Capri, confermandosi tra le realtà più solide e competitive dell’arco molisano e nazionale.

La compagnia termolese, presente con il gruppo più numeroso del Molise, ha conquistato numerosi piazzamenti di prestigio, portando a casa un risultato di squadra di grande valore. In evidenza il primo posto di Antonio D’Agata, atleta e tecnico della società, nella categoria Olimpico Maschile Senior, e la vittoria di Guido Cannarsa nell’Arco Nudo Master Maschile. Ottime prestazioni anche per il presidente Roberto Pietrantonio e Carmine Rossi, entrambi saliti sul podio nella categoria Master Maschile Arco Olimpico.

Una giornata di sport e solidarietà che ha confermato la crescita costante degli Arcieri del Mare, capaci di coniugare impegno, passione e risultati, rappresentando con orgoglio Termoli e l’intero Molise nelle competizioni regionali e nazionali.

EB