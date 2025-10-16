Coppa Italia Fics: i Vogatori Termoli in gara sul Lago Maggiore

TERMOLI. L’Asd Vogatori Termoli, guidata dal presidente Saverio Lacerenza, si prepara con entusiasmo a rappresentare la Delegazione Molise alla prossima Coppa Italia Fics, in programma domenica 19 ottobre sulle splendide acque del Lago Maggiore, a Maccagno. L’evento sarà un’importante occasione per mettere in luce talento e determinazione degli atleti molisani.

Il team parteciperà in collaborazione con la delegazione Abruzzo, permettendo così di completare gli equipaggi e valorizzare le competenze di entrambe le regioni. Gli atleti, tutti appartenenti alla categoria senior, gareggeranno nelle specialità del gozzo e della jole, con Luigi Pietroniro e Daniele Consalvo per la categoria maschile, e Marzia D’Astuto, Daniela Cimini e Maria Ciocca per quella femminile.

L’obiettivo è puntare su una crescita tecnica e sportiva solida e significativa, attraverso la partecipazione a eventi nazionali e internazionali. Queste esperienze rappresentano preziose opportunità per affinare le abilità e confrontarsi con realtà competitive di alto livello, fondamentali per raggiungere traguardi ambiziosi.

Le discipline del canottaggio richiedono forza, resistenza, coordinazione e spirito di squadra, qualità che contraddistinguono l’approccio tecnico adottato durante gli allenamenti e che si applica non solo alla preparazione con imbarcazioni regolamentari, ma anche a quella con imbarcazioni storiche, vere e proprie “palestre di passione”. In entrambe le dimensioni, allenamento e competizione contribuiscono a forgiare il carattere degli atleti, con disciplina e determinazione.

La partecipazione alla Coppa Italia Fics rappresenta dunque un momento significativo nel percorso di crescita della delegazione Molise: un’opportunità per dimostrare il valore della preparazione tecnica acquisita e per consolidare la presenza della regione nel panorama del canottaggio italiano, promuovendo uno sport che è al tempo stesso stile di vita e patrimonio culturale e sociale da valorizzare.