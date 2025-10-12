Da Montenero alla Hall of Fame del wrestling: la carriera leggendaria di Nicola Priore

MONTENERO DI BISACCIA. Il molisano Nicola Priore, originario di Montenero di Bisaccia, 86 anni, è stato ufficialmente introdotto nella Italian Wrestling Hall of Fame, durante una cerimonia ricca di emozione e riconoscenza svoltasi nei giorni scorsi a Milano. Un traguardo che celebra una carriera straordinaria, costruita con anni di passione, impegno e dedizione al mondo del wrestling.

Nicola Priore è stato, ed è tuttora, una figura simbolo per il wrestling italiano: campione sul ring e punto di riferimento per centinaia di giovani atleti. Il suo stile inconfondibile, l’energia trascinante e la profonda conoscenza della disciplina lo hanno reso una vera icona, capace di lasciare un segno indelebile in ogni federazione europea in cui ha militato.

L’introduzione nella Hall of Fame rappresenta il giusto riconoscimento a un percorso che ha saputo unire spettacolo e valori, contribuendo in modo significativo alla crescita e alla credibilità del wrestling in Italia. Durante la cerimonia, amici, colleghi e appassionati hanno reso omaggio a una figura che ha saputo incarnare lo spirito di questo sport spettacolo, dentro e fuori dal quadrato.

Nicola Priore nasce a Montenero di Bisaccia il 26 marzo 1939. Nel 1953, a soli 14 anni, si trasferisce con il padre a Parigi, dove lavora come cameriere e frequenta una scuola serale per imparare il francese. Parallelamente si forma come muratore e inizia a praticare la lotta greco-romana, che presto lo conduce al wrestling professionistico.

Negli anni ’60 si esibisce regolarmente in Francia, Italia, Germania, Spagna, Belgio e soprattutto in Inghilterra, dove prende parte a tour mensili per otto anni consecutivi, nelle principali arene tra cui la Royal Albert Hall.

In questo periodo si presenta anche l’opportunità di un tour in Giappone, a cui rinuncia per motivi familiari. Tra i suoi avversari più noti vi sono il francese Jacky Corn e lo spagnolo mascherato Kamikaze (Modesto Aledo).

Nicola Priore ha inoltre un ruolo nel percorso di André the Giant, che agli inizi viene introdotto da lui ai rudimenti del ring, quando questi si presenta per la prima volta alla scuola di catch di Parigi.

Il ritiro avviene nella prima metà degli anni ’70, dopo poco più di dieci anni di carriera, per dedicarsi a tempo pieno alla sua attività edile. Torna sporadicamente sul ring soltanto nei primi anni ’90, per qualche serata tra amici in Svizzera. Oggi vive in Savoia, ricordato come uno dei pionieri italiani del wrestling europeo degli anni ’60.

La Italian Wrestling Hall of Fame è nata nel 2025 a cura di alcuni storici ed appassionati di questa disciplina. Al momento sono introdotti nell’Arca di Gloria del wrestling italiano i leggendari Bruno Sammartino, Pasquale ed Angelo Giusto e Nicola Priore.