Daniela Pontillo vince la Lega Adriatica Femminile di tennis

TERMOLI. Daniela Pontillo scrive il suo nome nell’albo d’oro della Lega Adriatica Femminile Serie A, al termine di una finale combattuta e spettacolare contro la veterana Pina Cupone. Il punteggio – 6-4 3-6 10-7 – racconta solo in parte l’intensità di un match che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

Cupone, icona del circuito e avversaria temibile, ha sfoderato colpi potenti e grande esperienza, ma Pontillo ha saputo restare lucida nei momenti chiave, imponendosi con freddezza nel super tie-break. Una vittoria di carattere, costruita punto su punto, che premia la tenacia e la crescita di un’atleta ormai matura per il vertice.

Dietro le quinte, l’organizzazione ha brillato: il presidente Luigi Giansante, il direttivo, Loredana Buonaiuto e Antonella Campeggio hanno orchestrato un torneo impeccabile, confermando la vitalità e il livello tecnico di una Serie A che continua a crescere.

Un ringraziamento va a tutte le protagoniste del campionato, che con passione e spirito sportivo alimentano il cuore pulsante del tennis femminile adriatico. Tecnica, emozioni e rispetto: la finale ha offerto tutto questo, e molto di più.

Emanuele Bracone