Domenica “Ultra Maratona” nel borgo antico di Termoli

TERMOLI. Nel cuore del suggestivo borgo antico di Termoli, là dove il 42º parallelo incontra il 15º meridiano, simbolo dell’ora centrale d’Europa, si terrà un evento straordinario per gli amanti dell’endurance: l’Ultra Maratona del Borgo Antico.

Questa gara, con prove di 6 e 8 ore, non sarà solo una sfida contro il tempo e la fatica, ma anche un omaggio alla geografia e alla storia. Il 15º meridiano di Termoli, conosciuto anche come il 15º meridiano dell’Etna, diventerà il ponte simbolico che unisce questa gara a un’altra impresa epica: la Etna Extreme 100 km, che si svolge sulle pendici del vulcano attivo più alto d’Europa.

A sancire questo gemellaggio tra mare e fuoco, il primo assoluto che raggiungerà il km 42 della gara riceverà un pettorale esclusivo per la Etna Extreme 100 km, un’opportunità unica per misurarsi con un altro scenario straordinario, passando dalla storica bellezza di Termoli alla maestosità dell’Etna.

Il percorso dell’Ultra Maratona si snoderà tra i vicoli medievali, le antiche mura a picco sull’Adriatico e le affascinanti strade lastricate, regalando agli atleti un’esperienza indimenticabile tra sport, cultura e natura.

Se sei pronto a sfidare il tempo e la distanza in un luogo ricco di storia, Termoli ti aspetta per un’avventura unica tra il mare e il mito del 15º meridiano dell’Etna.

Le gare di 6h e di 8h sono inserite nel Calendario Nazionale IUTA 2025 di Ultramaratona; sono prove del 23° Grand Prix IUTA 2025 di Ultramaratona e del 12° Criterium Regionale Zona Centro e Zona Sud.

La 6h e la 8h fanno parte del 2° Circuito Ultra Abruzzo e Molise UISP su Strada, Sabbia e Trail.

Tutte le gare sono omologate UISP e il circuito di gara è verificato dai Giudici UISP (non certificato FIDAL).

Durante lo svolgimento delle gare di 6h e 8h sarà presente un’ambulanza con defibrillatore e un medico in zona partenza.

Le gare si disputeranno domenica 05 ottobre 2025.

PARTENZE GARE

Ore 8:30 la gara di 8h, mentre alle ore 10:30 la gara di 6h. Entrambe le gare di 6h e 8h finiranno alle ore 16:30. Ritrovo e partenza presso Largo Piè Castello nel centro storico di Termoli.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E RITROVO

La gara si svolgerà lungo le vie del centro storico di Termoli (parte vecchia) lungo un circuito, asfaltato e in pietre bianche di Apricena, di 930 m (D+ 15 m), completamente chiuso al traffico da percorrere per 6 ore o 8 ore.

I pettorali potranno essere ritirati sabato 4 ottobre 2025 dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Domenica 5 ottobre 2025 dalle ore 07:30 per la 8h e dalle ore 09.00 per la 6h fino a un quarto d’ora dalle rispettive partenze presso Largo Piè Castello a Termoli (Centro Storico). Gli organizzatori fin d’ora fanno riserva di apportare modifiche – previa comunicazione a tutti gli iscritti – al presente Regolamento.

PIANO DI SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE DELLA 1^ 6 ORE E 8 ORE CITTÁ DI TERMOLI Il Direttore di Gara sarà il sig. Schiazza Franco (cell. 340.8990398, altro recapito: 349.4081283).