Giovani atleti molisani brillano al Trofeo Coni di Lignano Sabbiadoro

TERMOLI. Un fine settembre splendido, non solo per le belle giornate, ma anche per il triathlon molisano, che per la prima volta ha partecipato al Trofeo Coni – edizione estiva dedicata ai ragazzi e alle ragazze under 14 – svoltosi in Friuli Venezia Giulia, a Lignano Sabbiadoro, dal 28 al 30 settembre 2025.

Un’esperienza di vita che i giovani atleti non dimenticheranno facilmente: non tanto per i risultati ottenuti, quanto per aver condiviso, insieme al folto gruppo partito dal Molise, momenti di amicizia e aggregazione durante il viaggio, l’allegria della cerimonia di apertura con la sfilata di 4.600 atleti e tecnici in rappresentanza di tutte le regioni italiane, le competizioni sportive, i giochi del Fair Play, la cerimonia di chiusura e il viaggio di rientro a casa, sicuramente stanchi ma felici.

Sul piano sportivo, la rappresentativa molisana di triathlon si è cimentata in due prove: il format Mixed Relay 2+2 e le gare individuali, femminile e maschile, su un percorso composto da 200 metri di nuoto, 2 chilometri di MTB e 1 chilometro di corsa.

I giovanissimi triatleti Nichole Di Lena (Termoli Triathlon), Flavio Casolino (Termoli Triathlon), Alicia Tortola (Swim Academy Venafro) e Alessio Cianciullo (Termoli Triathlon), accompagnati dal tecnico Paolo Tortola, si sono ben comportati nelle due prove, considerando la loro ancora limitata esperienza nella multidisciplina. In entrambe le gare, gli atleti molisani hanno dimostrato entusiasmo, passione e grinta, confrontandosi con avversari provenienti da regioni più esperte e preparate.

Nella classifica finale delle regioni, stilata sulla base della somma dei punteggi delle prove a squadre e individuali, il Molise ha conquistato un onorevole 15° posto, davanti ad Abruzzo e Campania.

Per il delegato della Fitri, Filippo Mancini, si è trattato di “un’esperienza in cui i nostri ragazzi hanno imparato tanto, un punto di partenza per il triathlon regionale”.

Prossimo appuntamento per i triatleti molisani: Francesco Tamburro, Maria Pia Manes, Amalia Damiano e Antonio Pontarelli saranno impegnati nella Coppa delle Regioni, in programma a Roma il 4 ottobre.