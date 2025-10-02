Il “Gravel social ride” fa da traino al “Molise Trail”

MOLISE. L’ultima festa prima del Molise Trail.

Sabato scorso, 27 settembre, Pescolanciano ha ospitato l’ultima Gravel Social Ride del 2025, chiudendo in bellezza il ciclo di pedalate collettive che ha attraversato il Molise da nord a sud. Un evento festoso, partecipato, che ha celebrato la comunità ciclistica regionale e il territorio dell’Alto Molise, tra boschi, castelli e tratturi dimenticati.

La Gravel Social Ride – Alto Molise Edition non è stata solo una pedalata: è stata una dichiarazione d’amore per il paesaggio, per le relazioni nate lungo il cammino, per un modo di vivere il Molise lento, autentico e condiviso. A Pescolanciano si è respirata l’energia di chi ha creduto nel progetto fin dall’inizio, di chi ha pedalato sotto il sole e sotto la pioggia, di chi ha costruito con passione ogni tappa di avvicinamento al Molise Trail.

Ora lo sguardo è tutto rivolto al 31 ottobre, quando da Petacciato partirà la prima edizione del Molise Trail: un evento che si preannuncia storico, con partenza alla francese, tre percorsi (400, 300 e 200 km), e una festa finale che promette di essere il vero punto di incontro tra chi il Molise lo vive, lo racconta e lo pedala.

E in via del tutto eccezionale, durante la festa di Pescolanciano è stata svelata una novità attesa da molti: nasce “Il Cortissimo”, un percorso di 85 km pensato per chi vuole vivere l’esperienza Molise Trail in un solo giorno. Un concentrato di tratturi, paesaggi e storia, che attraversa il Basso Molise e condivide gli ultimi 30 km con il percorso ufficiale, culminando nella festa finale del Villaggio Molise Trail.

“Il Cortissimo” risponde alle tante richieste di chi desidera partecipare senza affrontare le distanze più lunghe, ma con la stessa voglia di esserci, di scoprire, di far parte di una narrazione collettiva che ha già cambiato il modo di guardare al Molise.

Il Molise Trail è pronto. E il Molise, finalmente, si fa trovare.