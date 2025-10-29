Kemarin Hockey guida il Molise al Trofeo delle Regioni

CAMPOMARINO. Giovedì prossimo la rappresentativa giovanile del Molise partirà alla volta del Trofeo delle Regioni, uno degli appuntamenti più importanti del panorama sportivo nazionale per le categorie under.

Per la nostra regione, questo torneo ha un significato speciale: sarà infatti la seconda volta nella storia del Molise che i giovani atleti porteranno i colori del territorio in una competizione di tale livello, dopo l’esordio nella categoria under 10.

Quel gruppo di ragazzi che, anni fa, muoveva i primi passi con entusiasmo e determinazione torna oggi in campo con maggior esperienza e maturità, mantenendo intatto lo spirito combattivo che caratterizza il Kemarin Hockey.

La presenza del Kemarin all’interno della rappresentativa regionale conferma il lavoro costante e la crescita del settore giovanile: anni di allenamenti, formazione e passione che hanno reso il movimento hockeystico molisano sempre più riconosciuto a livello nazionale per la qualità dei suoi atleti e della sua struttura tecnica.

Nonostante dovranno affrontare squadre più esperte, i giovani molisani punteranno su grinta, determinazione e spirito di squadra, trasformando il torneo in un’occasione di crescita sportiva e personale.

Gli atleti convocati sono:

Categoria U10: John William Bell Casolino, Michele Di Fortunato, Timoteo Di Fortunato, Matilde Marzilla, Hama Kareen Gabriella Saeem, Julia Zragui, Cesare Cebrelli

Categoria U14: Antonio Fiorentino, Leonardo Marzilla, Andrea Pasquale, Ivan Rendina, Haron Zragui, Giulia Vizzarri, Amos Gilardini, Gioele Gilardini

Categoria U16 Regione Lazio: Yoann Mendola

Head Coach: Adrian Gonzalo Rosselot Penice

Il progetto non sarebbe stato possibile senza il sostegno delle aziende e dei partner locali, che hanno creduto nel sogno dei giovani atleti e reso concreta la loro partecipazione. Tra i principali sostenitori: Aloha Park Hotel, Le Fantine Rooms & Restaurant, Vaicoltrekkingsicilia.com, Autopoint, Dommar, Bar Colitti, Safa Vernici, Teakè, Dama Immobiliare, Gionah Caffè, Falegnameria Fradà, Pastò System, Fattoria Il Bell Casolino, Il Bello Delle Donne, Biondi Tecnologie, Parafarmacia Marchitto, Farmacia De Luca, Bar Trilussa, Fotografia Erika e Il Monile.

Tutte le informazioni sul torneo e il calendario delle partite sono disponibili sul programma ufficiale del Trofeo delle Regioni.

Con questa partenza, il Molise conferma la propria crescita nell’hockey giovanile, dimostrando orgoglio, passione e determinazione: un piccolo grande passo per il presente e un segnale importante per il futuro dello sport regionale.