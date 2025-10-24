La fuoriclasse del nuoto in acque libere Ginevra Taddeucci alle “Stelle del Molise”

TERMOLI. Stelle del Nuoto del Molise: celebrazione dell’eccellenza sportiva regionale con ospiti d’eccezione

Campobasso si prepara ad accogliere la quinta edizione delle “Stelle del Nuoto del Molise”, l’evento annuale promosso dal Comitato Regionale Fin Molise per rendere omaggio agli atleti, ai tecnici e alle società che si sono distinti nella stagione agonistica appena conclusa.

L’appuntamento è fissato alle ore 18 presso l’Auditorium Ex Gil in via Milano 15, a Campobasso.

A impreziosire la cerimonia sarà la presenza di Ginevra Taddeucci, autentica protagonista del nuoto di fondo internazionale. Reduce da una stagione straordinaria, l’atleta toscana ha conquistato il bronzo olimpico a Parigi, quattro medaglie d’argento ai Mondiali di Singapore e, lo scorso 11 ottobre, ha trionfato nella 10 km di Golfo Aranci, sigillando la vittoria nella Coppa del Mondo di fondo. La sua partecipazione rappresenta un tributo al valore e alla determinazione che animano il movimento natatorio italiano.

Accanto a lei, interverrà il direttore tecnico della Nazionale Italiana di Nuoto Cesare Butini, figura di riferimento per lo sviluppo e la valorizzazione dei talenti azzurri. La sua presenza conferma il prestigio dell’iniziativa e il legame sempre più forte tra il territorio molisano e le istituzioni sportive nazionali.

La serata sarà dedicata alla consegna dei riconoscimenti agli atleti molisani che hanno saputo distinguersi per risultati, impegno e spirito sportivo, contribuendo a portare in alto il nome della regione nelle competizioni nazionali e internazionali. Un’occasione per celebrare il lavoro delle società, la passione dei tecnici e il talento delle nuove generazioni, in un clima di festa e condivisione.

Le “Stelle del Nuoto del Molise” si confermano così non solo come momento di premiazione, ma come simbolo di una comunità sportiva viva, ambiziosa e capace di guardare lontano.

EB