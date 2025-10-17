Master Fib Molise: i campioni della stagione boccistica

CAMPOBASSO. Il Master Fib Molise 2025 ha confermato ancora una volta la sua centralità nel panorama boccistico regionale, offrendo una giornata di sport autentico, emozioni e fair play.
La manifestazione, disputata al Bocciodromo Comunale di Campobasso e organizzata dal Comitato regionale Molise della Federazione Italiana Bocce, ha messo di fronte i migliori atleti delle varie categorie, distintisi durante la stagione sportiva 2025 sulla base delle classifiche generali a conclusione del calendario gare.
Le classifiche del Master FIB Molise 2025:
- Categoria A:
1° Vincenzo Iengo (Comunale Oratino)
2° Franco Colavecchia (Bocciodromo Comunale Campobasso)
3° Carmelo Arietano (Bocciodromo Comunale Campobasso)
4° Michele D’Elia (Monforte Campobasso)
- Categoria B:
1° Berardino Pistilli (La Torre Vinchiaturo)
2° Maurizio Iacobucci (La Torre Vinchiaturo)
3° Corrado Puzo (La Torre Vinchiaturo)
4° Antonio Verdone (La Torre Vinchiaturo)
- Categoria C:
1° Giuliano D’Alessandro (Morgione Ripalimosani)
2° Donato Cercia (Madonna delle Grazie Termoli)
3° Clemente Di Bartolomeo (Frosolonese)
4° Nicola Tudino (Morgione Ripalimosani)
- Categoria D:
1° Marco Di Carlo (Madonna delle Grazie Termoli)
2° Carmine Iapalucci (Riccese Riccia)
3° Moreno Iannetta (La Torre Vinchiaturo)
4° Giuseppe Ciocca (Riccese Riccia)
- Categoria C Femminile:
1° Grazia Lanzillo (La Torre Vinchiaturo)
2° Patrizia Melideo (La Torre Vinchiaturo)
3° Fernanda Ricciuti (La Torre Vinchiaturo)
- Categoria D Femminile:
1° Alessandra Palladino (Bocciodromo Comunale Campobasso)
2° Colomba Tortorelli (AVIS Campobasso)
- Under 18 – Tiro di Precisione:
1° Christian Gioia (Riccese Riccia)
2° Marco Lattanzio (AVIS Campobasso)
3° Biagio Saverio Iacobucci (AVIS Campobasso)
- Under 15 – Tiro di Precisione:
1° Tommaso Barrea (AVIS Campobasso)
2° Federico Rosa (AVIS Campobasso)
3° Anthony Simiele (AVIS Campobasso)
4° Simone Antoniani (AVIS Campobasso)
Un appuntamento ormai tradizionale, che rappresenta il giusto coronamento di un anno di impegno, costanza e risultati da parte di società e giocatori di tutta la regione.
“Il Master FIB Molise è la celebrazione di un movimento che continua a crescere sotto il segno della passione, della correttezza e del rispetto reciproco – ha commentato il Presidente Giuseppe Formato – Questo evento non è soltanto una vetrina per i migliori atleti, ma anche un momento di sintesi del lavoro svolto da società, tecnici e dirigenti durante tutto l’anno sportivo. Mi complimento con tutti i partecipanti, con i vincitori e con chi ha reso possibile questa edizione, che conferma come le bocce in Molise rappresentino un modello di sport autentico e aggregante.”
“Un’edizione, quella 2025, che ha ribadito la forza e la compattezza del movimento boccistico molisano, proiettato verso nuovi obiettivi e sempre più attento alla valorizzazione dei giovani e delle categorie femminili. Complimenti a tutti i protagonisti che hanno onorato corsie e fair play in una manifestazione di grande prestigio”, ha concluso il Presidente Giuseppe Formato, il quale ha dato appuntamento nelle prossime settimane per le premiazioni di società, atleti e tecnici che si sono distinti nel corso del 2025.