Master Fib Molise: i campioni della stagione boccistica

CAMPOBASSO. Il Master Fib Molise 2025 ha confermato ancora una volta la sua centralità nel panorama boccistico regionale, offrendo una giornata di sport autentico, emozioni e fair play.

La manifestazione, disputata al Bocciodromo Comunale di Campobasso e organizzata dal Comitato regionale Molise della Federazione Italiana Bocce, ha messo di fronte i migliori atleti delle varie categorie, distintisi durante la stagione sportiva 2025 sulla base delle classifiche generali a conclusione del calendario gare.

Le classifiche del Master FIB Molise 2025:

Un appuntamento ormai tradizionale, che rappresenta il giusto coronamento di un anno di impegno, costanza e risultati da parte di società e giocatori di tutta la regione.

“Il Master FIB Molise è la celebrazione di un movimento che continua a crescere sotto il segno della passione, della correttezza e del rispetto reciproco – ha commentato il Presidente Giuseppe Formato – Questo evento non è soltanto una vetrina per i migliori atleti, ma anche un momento di sintesi del lavoro svolto da società, tecnici e dirigenti durante tutto l’anno sportivo. Mi complimento con tutti i partecipanti, con i vincitori e con chi ha reso possibile questa edizione, che conferma come le bocce in Molise rappresentino un modello di sport autentico e aggregante .”

“Un’edizione, quella 2025, che ha ribadito la forza e la compattezza del movimento boccistico molisano, proiettato verso nuovi obiettivi e sempre più attento alla valorizzazione dei giovani e delle categorie femminili. Complimenti a tutti i protagonisti che hanno onorato corsie e fair play in una manifestazione di grande prestigio”, ha concluso il Presidente Giuseppe Formato, il quale ha dato appuntamento nelle prossime settimane per le premiazioni di società, atleti e tecnici che si sono distinti nel corso del 2025.