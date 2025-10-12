Pardo Desiderio è il nuovo campione italiano di golf del mondo Lions

TERMOLI. L’imprenditore ed esponendo del Lions club Pardo Desiderio è il nuovo campione italiano di golf del mondo Lionistico

La 36ª edizione del Campionato Italiano Individuale UILG si è disputata tra il 3 e il 4 ottobre 2025 presso il prestigioso Golf Club Adriatic Cervia di Milano Marittima, già sede dell’Open d’Italia 2024 e teatro di precedenti edizioni del Campionato nel 1995, 2002, 2016 e 2020.

Il circolo romagnolo, ben noto ai soci UILG, ha offerto una cornice di alto livello e una gamma di servizi dedicati che hanno reso il soggiorno piacevole e funzionale per tutti i partecipanti.

Nella scelta della location si è pensato anche agli accompagnatori, che hanno potuto apprezzare le località turistiche limitrofe, in particolare Ravenna, recentemente visitata dai Reali britannici. Per l’ospitalità è stata rinnovata la convenzione con l’Hotel Bellettini di Milano Marittima.

Presso il ristorante dell’Hotel Bellettini, si è svolta la tradizionale Cena di Gala, durante la quale è stata consegnata la Giacca Blu al vincitore del Lions Golf Trophy 2025. Sono stati inoltre premiati i 10 migliori giocatori dell’anno, il vincitore della categoria Amici/Familiari e i soci che hanno registrato presenza 100% alle gare del Trophy.

Il momento più atteso è stato l’incoronazione dei Campioni Italiani UILG 2025: Pardo Desiderio ha conquistato il titolo nella categoria Lordo, mentre Andrea Amedeo Prospero si è aggiudicato il titolo nella categoria Netto, distinguendosi per tecnica e continuità.

L’evento ha confermato ancora una volta lo spirito di amicizia, sport e condivisione che anima la nostra comunità golfistica. UILG ringrazia tutti i partecipanti e dà appuntamento alla prossima edizione.