Pedalando verso il futuro con l’Air Bike Termoli

TERMOLI. Dal mondo del basket al ciclismo: il gruppo Air amplia i suoi orizzonti sportivi con la nascita di Air Bike Termoli, nuova società ciclistica dilettantistica affiliata al Centro Sportivo Italiano, pensata per promuovere sport, territorio e aggregazione sociale.

A guidare il progetto è l’ingegner Antonio Di Genova, già riferimento per gli appassionati di ciclismo locali. La società si propone di valorizzare il Molise attraverso il cicloturismo, offrendo un’esperienza completa che combina attività fisica, scoperta di borghi storici e scorci panoramici spesso poco conosciuti.

Tra le iniziative previste ci sono uscite settimanali, eventi stagionali e momenti di condivisione, pensati per ogni tipo di partecipante: dai ciclisti più esperti agli amatori, fino alle famiglie. Obiettivo: unire sport, benessere e conoscenza del territorio.

Fin dalla sua fondazione, Air Bike Termoli ha adottato una Safeguarding Policy per garantire un ambiente sicuro, rispettoso e inclusivo, prevenendo abusi, violenze e discriminazioni, in linea con le normative del Coni e delle federazioni sportive. Ogni socio è tutelato in un contesto dove valori etici e relazioni positive sono alla base della pratica sportiva.

La società non si limita all’attività ciclistica: vuole diventare un punto di riferimento culturale e sociale, promuovendo valori educativi e il senso di comunità, confermando l’impegno del gruppo AIR verso uno sport sano, inclusivo e formativo.

Una nuova avventura è iniziata a Termoli. E questa volta, si pedala verso il futuro.

