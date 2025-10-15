Sport in Molise: confronto in Regione

CAMPOBASSO. Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha ricevuto, a Palazzo Vitale, i vertici del mondo sportivo molisano per un incontro istituzionale dedicato alle politiche di sviluppo dello sport sul territorio regionale.

Il Presidente Francesco Roberti ha ricevuto, nel suo ufficio, il presidente del Coni Molise, Benito Suliani, il Delegato Provinciale Coni Campobasso, Giuseppe Formato, la Delegata Provinciale Coni Isernia e Consigliera Nazionale del Coni, Elisabetta Lancellotta.

L’incontro è stato occasione per aprire un focus sullo stato dello sport in Molise e per condividere l’esigenza di un rinnovato impegno delle istituzioni regionali a sostegno delle realtà sportive locali.

Il Presidente Francesco Roberti ha manifestato piena disponibilità ad aprire un tavolo di confronto con tutti gli interlocutori del settore – CONI Molise, CIP Molise e Sport e Salute – per riavviare il percorso relativo alla legge regionale sullo sport.

Roberti ha sottolineato l’importanza di trovare soluzioni condivise che possano produrre effetti concreti sulle associazioni sportive molisane di tutte le discipline, partendo dalla consapevolezza che i benefici dello sport toccano sia la sfera individuale sia quella collettiva.

“L’attività motoria – ha affermato il presidente Francesco Roberti – rafforza il benessere fisico e mentale, contribuisce a contrastare sedentarietà e stili di vita scorretti, che incidono anche sui costi del sistema sanitario. Inoltre, crea occasioni di socialità e favorisce progetti di inclusione: per questo il valore dello sport è multidimensionale e produce impatti positivi a livello economico e sociale. Il nostro impegno è in favore delle associazioni sportive molisane e, dunque, di riflesso di dirigenti, tecnici e atleti”.

Per rafforzare questa visione, sarà istituita una cabina di regia che vedrà coinvolti tutti gli attori del sistema sportivo regionale, con l’obiettivo di ribadire la centralità dello sport nelle politiche pubbliche del Molise e promuovere una programmazione condivisa tra istituzioni e territorio.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti del Coni Molise si sono anche confrontati col Presidente Roberti relativamente alle collaborazioni già in essere con la Regione Molise con i progetti ‘Mio Amico Sport. Educare al gioco con il gioco’, progetto per alunni della Scuola dell’Infanzia; e ‘Anni in Movimento. Prevenire e contrastare il declino psicofisico. Progetto per gli over 60 in Molise’, in sinergia con l’Ufficio regionale per il Piano regionale della Prevenzione e svolto già in 45 Comuni.