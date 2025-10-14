Squilli di Trombetta: il pagellone dello sport

TERMOLI. Squillino le trombe e rullino i tamburi dello sport termolese!

Il primo podio della nuova stagione non possiamo non assegnarlo… all’A.C. Termoli, che disputa il campionato amatoriale F.I.G.C. Abruzzese-Molisano.

VOTO: 10 e lode!

Sabato scorso siamo stati invitati ad assistere a una gara di questo appassionante torneo dalla dirigenza giallorossa. Abbiamo accolto con piacere l’invito — e dobbiamo dire di aver fatto benissimo!

Nella partita tra A.C. Termoli e Montenero, vinta per 1-0 dai termolesi al 90’, abbiamo assistito a una gara maschia, ricca di grinta e anche di qualche bella giocata individuale.

Ma la cosa più bella, quella che ha davvero fatto centro, è stata la scena dopo il triplice fischio: le due squadre, le dirigenze e i tifosi tutti insieme in un unico abbraccio. Quello che nel gergo sportivo viene chiamato “terzo tempo”, e che rappresenta l’essenza più autentica dello sport: sul campo ci si affronta anche duramente, ma alla fine ci si stringe la mano e si resta amici.

Molti di loro, nel corso della carriera, hanno anche giocato insieme nelle stesse squadre, e questo rende tutto ancora più significativo.

L’A.C. Termoli del presidente Di Tella e del tecnico Barisano ci ha voluto ricordare, sabato, cosa significhi davvero lo sport: competizione, rispetto e amicizia.

Davvero una bella lezione di fair play. Grazie, A.C. Termoli!

AUTOMOBILISMO SPORTIVO

Vanessa Ciaccia – Voto 10

Collaboratrice scolastica di professione, pilota velocissima per passione.

Prestazione da incorniciare per Vanessa Ciaccia, collaboratrice dell’Istituto Ettore Majorana di Termoli e protagonista assoluta al 14° Slalom della Laura, disputato in provincia di Avellino sotto una pioggia battente e condizioni meteo tutt’altro che favorevoli.

Con grinta, tecnica e una determinazione da vera campionessa, la pilota molisana ha saputo domare il tracciato, conquistando il 1° posto nella classe Rstb 1.6 Plus, il 2° posto di gruppo e il prestigioso titolo di 1ª classificata femminile.

Un risultato che conferma la costanza, la passione e le elevate capacità di Vanessa Ciaccia, ormai punto di riferimento nel panorama automobilistico molisano e nazionale.

CALCIO REGIONALE – PRIMA CATEGORIA

Pro Termoli – Voto 8

Una squadra termolese nella Serie C regionale che vince in un derby cromatico giallorosso contro l’Aurora Ururi e respira in classifica.

La squadra del presidente Fabio Mignogna e guidata dal tecnico Paolo Ferro ora avrà l’occasione, domenica prossima, in una gara-scontro diretto, di guadagnare — in caso di vittoria — punti preziosissimi.

VOLLEY SERIE D ABRUZZO E MOLISE FEMMINILE

Termoli Pallavolo Gelateria Yo-Go – Voto 7

Delfina Volley School – Voto 6

Prima giornata del campionato di Serie D Abruzzo e Molise, ed è stato subito derby tra la Termoli Pallavolo e la Delfina Volley School.

Vittoria per 3-0 per la Termoli Pallavolo Gelateria Yo-Go: la squadra di Palli è apparsa più in palla e, con tutta probabilità, anche più esperta, tanto da imporsi con il piglio giusto contro la formazione di coach Alfredo Mottola, che comunque non ha affatto sfigurato.

Per loro arriverà presto anche il tempo delle vittorie.

VOLLEY SERIE B INTERREGIONALE

Termoli Pallavolo – Voto 6,5

Era l’esordio in questa nuova avventura in Serie B, subito in una trasferta molto tosta a Casoria: un battesimo duro, ma i ragazzi di Del Fra’ non sono stati affatto gli agnelli sacrificali sull’altare del Casoria.

Tutt’altro! I partenopei hanno dovuto sudare, e pure parecchio, per avere ragione dei termolesi.

Il risultato (3-0) non deve ingannare, perché i ragazzi di coach Del Fra’ hanno fatto capire fin da subito che con loro non si scherza: sarà dura per tutti.

CALCIO SERIE D

Termoli Calcio 1920 – Voto 6+

Forse il Termoli visto al Fadini di Giulianova è stato il più bel Termoli di queste sette giornate.

Nel primo tempo ha tenuto a cuccia un Giulianova davvero in difficoltà, ha avuto una palla gol stratosferica con Magnani e l’ha sciupata.

Di occasioni abruzzesi, invece, nemmeno l’ombra. Ma se giochi e sprechi molto, resti sterile in zona gol — e alla fine paghi dazio.

Come già successo una settimana prima con il Castelfidardo, abbiamo dato ossigeno ai “moribondi”, subendo ancora una volta gol su corner o cross innocui, complicandoci la vita da soli.

Il gol del Giulianova, segnato da una punta tutt’altro che gigante, arrivato di testa tra due difensori di cui uno alto 1,97, è emblematico di un problema difensivo che va risolto.

Per fortuna sta crescendo Romano, che migliora di partita in partita e al 76’ ha messo in rete un bellissimo gol del meritato pareggio.

Ecco perché il voto è questo: con meno errori decisivi, il Termoli avrebbe probabilmente vinto — e la valutazione sarebbe stata da podio.

BASKET SERIE B INTERREGIONALE

Air Basket Termoli – Voto 6

Che a Recanati sarebbe stata dura si sapeva, ma la squadra di coach Marinelli non ha certo sfigurato. Tutt’altro: nel finale ha persino dato l’impressione di poter compiere l’impresa.

A pesare, però, è stato l’impatto iniziale, che ha condizionato l’andamento dell’intera gara.

La Serie B Interregionale, quest’anno, presenta un girone di livello nettamente superiore rispetto a quello della passata stagione: squadre di blasone e un basket più tecnico e organizzato.

Basti guardare al Matelica, capace di violare il parquet dei fortissimi di Forlimpopoli.

Vincere sul piano tecnico sarà più difficile, ma non impossibile.

La nostra Air Basket ha affrontato l’inizio di stagione con alcune defezioni importanti; ora, però, con il gruppo che si sta ricompattando, coach Marinelli e i suoi ragazzi potranno togliersi diverse soddisfazioni.

Domenica prossima altra trasferta, ancora una volta in Puglia, contro il Canusium Basket di Canosa di Puglia.

Michele Trombetta