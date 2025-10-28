“Squilli di Trombetta”: voti e analisi dello sport termolese

TERMOLI. Eccoci qui, con un nuovo appuntamento degli “Squilli di Trombetta”. Come sarà andato il weekend sportivo termolese? Scopriamolo insieme.

DANZA – NICOLAS FICOCELLI – Voto 10

Il nome di Nicolas Ficocelli, 17enne di Campomarino e allievo della ASD Peter Pan di Termoli, continua a distinguersi nel panorama della danza internazionale.

Lo scorso 30 settembre, nel prestigioso Salone d’Onore del CONI a Roma, è stato premiato tra i Campioni della Danza Italiana per i risultati ottenuti ai Campionati Assoluti 2025: un riconoscimento che celebra talento, costanza e dedizione.

Subito dopo, Nicolas è volato a Osnabrück (Germania) per rappresentare l’Italia alla Coppa del Mondo IDO di Hip Hop e Popping e al Campionato Mondiale di Street Dance Show.

Il rientro? Trionfale: due medaglie d’oro (Hip Hop e Popping) e una d’argento (Street Dance Show), portando per due volte l’inno italiano sul podio.

Già a giugno aveva conquistato il titolo di Campione Europeo di Street Dance Show in Svezia, confermando la sua crescita costante e il suo stile personale, fatto di forza, musicalità e interpretazione.

Dietro ai successi di Nicolas ci sono anni di allenamento, il supporto della scuola termolese e l’affetto della sua comunità.

Un esempio di come talento, passione e disciplina possano trasformare i sogni in traguardi internazionali.

TIRO CON L’ARCO – ARCIERI DEL MARE TERMOLI – Voto 9,5

Gli Arcieri del Mare di Termoli hanno brillato al Trofeo della Solidarietà, svoltosi a Rotondi e organizzato dall’ASD Arcieri di Capri, confermandosi tra le realtà più solide e competitive dell’arco molisano e nazionale.

La compagnia termolese, presente con il gruppo più numeroso del Molise, ha conquistato numerosi piazzamenti di prestigio, portando a casa un risultato di squadra di grande valore.

In evidenza il primo posto di Antonio D’Agata, atleta e tecnico della società, nella categoria Olimpico Maschile Senior, e la vittoria di Guido Cannarsa nell’Arco Nudo Master Maschile.

Ottime prestazioni anche per il presidente Roberto Pietrantonio e per Carmine Rossi, entrambi saliti sul podio nella categoria Master Maschile Arco Olimpico.

Una giornata di sport e solidarietà che ha confermato la crescita costante degli Arcieri del Mare, capaci di coniugare impegno, passione e risultati, rappresentando con orgoglio Termoli e l’intero Molise.

CALCIO A 5 SERIE C1 – ARCADIA TERMOLI – Voto 8,5

Vittoria importante per la squadra termolese a Venafro contro lo Sporting.

Un successo che permette ai ragazzi di Leo Langiano di avvicinarsi alla vetta: solo un punto li separa dalla coppia di testa Chaminade CB e DV Venafro Calcio a 5 (13 punti loro, 12 l’Arcadia).

La squadra sembra avere le idee molto chiare: concentrazione e caparbietà sono gli ingredienti che funzionano e che possono portare lontano.

VOGATORI – ASD VOGATORI TERMOLI – Voto 8

Il Campionato interno della ASD Vogatori Termoli, dedicato al grande Giuseppe Marinucci, si è chiuso con una miscela perfetta di sudore, emozione e applausi.

Sul podio, tra spruzzi e sorrisi, Nereidi e Sbarroni hanno messo il timbro da campioni, portando a casa il titolo 2025 come chi sa remare anche contro vento.

Le Tracine ci hanno provato fino all’ultima palata, mancando la vittoria per un soffio (ventinove centesimi, roba da photo finish!), mentre gli Sharks si sono difesi con onore, dimostrando che lo spirito di squadra vale più del cronometro.

Applausi anche ai ragazzi di Pescara Sud, ospiti e amici di sempre, che hanno aggiunto un tocco di fratellanza marinaresca a una giornata già piena di sentimento.

Sul molo, tra abbracci e qualche lacrimuccia, Saverio Lacerenza ha ricordato con affetto la famiglia Marinucci e tutti coloro che tengono viva questa tradizione termolese fatta di mare, remi e cuore.

Il sipario cala, ma si sente già il rumore dei remi per l’anno prossimo: stessi volti, stessa passione, e quella brezza salmastra che a Termoli non manca mai.

CALCIO TORNEO AMATORI A .C. TERMOLI Voto 7:La sesta giornata del Campionato Amatori ha visto affrontarsi AC Termoli e Vasto United in una sfida combattuta e fortemente condizionata dal vento impetuoso che ha soffiato per tutta la durata dell’incontro. Sul campo, le due squadre hanno dato vita a una gara intensa, dove tattica e cuore si sono intrecciati fino all’ultimo minuto. Alla fine un salomonico pareggio che accontenta tutti o quasi Un pareggio giusto per quanto visto in campo, con entrambe le squadre che hanno saputo adattarsi alle condizioni atmosferiche e lottare fino alla fine. Dopo il fischio finale, tutti sotto una doccia calda e poi via al terzo tempo, come da tradizione, dove il calcio lascia spazio all’amicizia e alla convivialità.Venerdì prossimo si recupera il derby con il Guglionesi rinviato nella giornata precedente a causa della nebbia: un altro appuntamento da non perdere.

VOLLEY SERIE B INTERREGIONALE – OCCHIONERO TERMOLI PALLAVOLO MASCHILE – Voto 6,5

Terza sconfitta dopo tre giornate, ma il solito mantra resta: questa squadra c’è e sa di esserci.

Allenata da Peppe Del Fra, l’Occhionero Termoli è consapevole dei propri mezzi, ma sa anche che il campionato è di livello altissimo, con squadre abituate a categorie superiori, persino alla Serie A2.

Per una matricola con pochi mezzi economici, la sfida è dura, ma l’importante è esserci, combattere e rendere la vita difficile a ogni avversario.

E finora, nonostante tutto, l’obiettivo è centrato.

VOLLEY SERIE D FEMMINILE – YO-GO GELATERIA TERMOLI PALLAVOLO – Voto 6

A Montesilvano è arrivata una sconfitta, ma le nostre ragazze hanno reso la vita difficile alle abruzzesi, e questo vale più del risultato finale.

La musica è cambiata: oggi la squadra è un vero gruppo coeso.

VOLLEY SERIE D FEMMINILE – DELFINA VOLLEY SCHOOL TERMOLI – Voto 6

Prima trasferta fuori dalle mura molisane per le ragazze della Delfina Volley School Termoli.

Nonostante il risultato, la squadra ha mostrato grinta e spirito combattivo contro la Gada Volley Pescara3, formazione ben organizzata e guidata da coach Poli.

BASKET SERIE B INTERREGIONALE – AIR BASKET TERMOLI – Voto 5,5

Non basta la reazione veemente negli ultimi minuti dell’ultimo quarto, che aveva fatto sognare il miracolo.

Lo Jesi ha preso fin da subito il comando della partita e lo ha mantenuto fino alla sirena.

Dopo appena quattro minuti del primo quarto, l’Air era già sotto di 13 punti, in piena soggezione dei marchigiani: errori da 3, da 2 e persino sotto canestro, mentre loro sembravano cecchini infallibili.

Nel quarto periodo, Dogie ha trascinato i suoi fino al sorpasso (+8), ma negli ultimi due minuti qualche errore di troppo ha permesso a Jesi di rimontare e vincere 67-66, tra la delusione dell’entourage termolese.

CALCIO SERIE D – TERMOLI CALCIO 1920 – Voto 5

È ufficiale: il Termoli Calcio 1920 soffre di pareggite acuta.

Dal 5 ottobre a domenica scorsa, un mese esatto, sono arrivati solo pareggi: con Castelfidardo, Giulianova, Chieti e Senigallia.

Facendo i conti, mancano 8 punti su 12 disponibili: con quei punti, saremmo a 19, in piena zona playoff.

La squadra, anche a Senigallia, non ha saputo sfruttare i vantaggi avuti – rigore e uomo in più – e questo è il vero limite del Termoli: manca il pugno del K.O.

Fino al limite dell’area si gioca anche bene, ma poi… cala il buio.

Non è questione di allenamento, la squadra si prepara bene, ma forse di testa.

Riusciranno i nostri eroi a cambiare rotta?

Chi vivrà vedrà…

Michele Trombetta