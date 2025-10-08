Una scheggia al volante: Vanessa Ciaccia sugli scudi allo slalom della Laura

TERMOLI. Collaboratrice scolastica di professione (all’istituto Majorana di Termoli), pilota veloce nel mondo automobilistico. Prestazione da incorniciare per la pilota molisana Vanessa Ciaccia, protagonista assoluta al 14° Slalom della Laura, disputato in provincia di Avellino sotto una pioggia battente e condizioni meteo tutt’altro che favorevoli.

Con grinta e determinazione, Ciaccia ha saputo domare il tracciato, conquistando il 1° posto nella classe Rstb 1.6 Plus, il 2° posto di gruppo e il prestigioso titolo di 1ª classificata femminile. Un risultato che conferma la sua costanza in pista e le elevate capacità tecniche, già note nel panorama automobilistico molisano e nazionale.

La pilota ha voluto ringraziare pubblicamente gli sponsor, il team e tutti i fan che l’hanno sostenuta con entusiasmo durante la competizione, sottolineando l’importanza del gioco di squadra anche nelle sfide individuali.

Ancora una volta, Vanessa Ciaccia si conferma tra le figure più promettenti dell’automobilismo sportivo molisano, portando lustro alla regione e ispirando una nuova generazione di talenti.