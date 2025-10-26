L’Air Basket Termoli lotta fino all’ultimo, ma la vittoria va a Jesi per un solo punto

TERMOLI. Partita spettacolare al palasport di Termoli, con l’Air Basket che dimostra carattere e grinta, ma alla fine deve arrendersi di misura alla Pallacanestro Jesi, vincitrice per 66-67.

Primo quarto

Parte fortissimo lo Jesi, che nei primi sei minuti di gioco vola subito a +13 (5-18). L’Air Basket Termoli sembra ipnotizzata, incapace di reagire: errori nei tiri da tre e anche sotto canestro. A tre minuti dalla fine del primo quarto, i gialloblù non riescono a invertire il trend della partita, che resta saldamente nelle mani dei marchigiani.

Ci prova Dieng con due punti, poi Papa guadagna due tiri liberi ma ne realizza soltanto uno. Ancora Dieng trova il canestro, subisce fallo e ha la possibilità di completare il gioco da tre punti, ma sbaglia il libero aggiuntivo. A 1’50’’ dalla fine del primo quarto il punteggio è 11-22. Dieng torna in lunetta, segna uno dei due liberi, quindi, Rupil mette a segno due punti. Lo Jesi però risponde immediatamente con una tripla.

Il primo quarto si chiude con l’Air Basket Termoli sotto di 11 punti: 13-24.

Secondo quarto

Il secondo quarto inizia sulla falsa riga del primo, con l’Air ancora soggiogata da uno Jesi che non molla la presa. Ma arriva un segnale d’orgoglio: Dieng piazza una tripla e, poco dopo, aggiunge altri due punti, riducendo il distacco da -15 a -10. È sempre lui, Dieng, a colpire ancora da tre punti e, dopo quattro minuti, l’Air si riporta a -7.

Odiigie segna e porta il punteggio sul 29-33. Jesi reagisce e allunga fino al 36, ma l’Air adesso appare più convinta e torna sotto fino al 31-36, quando mancano 3’40’’ alla fine del periodo. Ancora Odiigie mette due punti, subisce fallo e completa il gioco da tre dalla lunetta: il distacco si riduce a sole due lunghezze (34-36).

A 47 secondi dall’intervallo lungo, Jesi torna ad allungare sul 34-40, ma Dieng accorcia ancora e riporta i gialloblù a -4 (36-40). Nei secondi finali, Jesi realizza un tiro libero e chiude il secondo quarto avanti di sei: 36-42.

Terzo quarto

L’inizio del terzo periodo è equilibrato, con oltre due minuti e mezzo senza canestri. A sbloccare il punteggio è Jesi, con due punti subito replicati da una tripla di Dieng (39-44). A 3’48’’ dalla fine del quarto, Jesi prova un nuovo allungo, portandosi a +8.

A 1’48’’ dallo scadere, il vantaggio aumenta a +10, ma l’Air riduce lo svantaggio prima a -8 e poi a -6 a 25’’ dalla sirena. Il terzo quarto si chiude con Jesi avanti 47-53.

Ultimo quarto

Il periodo finale si apre con l’Air trascinata da Dieng, che segna subito una tripla riportando la squadra a -4. Fino a quel momento, Dieng aveva realizzato più della metà dei 51 punti complessivi: senza di lui, sarebbe stata una debacle.

La squadra dà segnali di rimonta e, a 5’46’’ dal termine, il distacco si riduce a -1, approfittando anche di due errori ai tiri liberi di Jesi. A 4 minuti dalla fine, Dieng realizza due liberi, Rupil aggiunge due punti, Pierucci segna da tre e ancora Rupil da due: in un lampo l’Air compie il sorpasso e raggiunge il massimo vantaggio degli ultimi tre tempi e mezzo, portandosi a +8.

A 2’50’’ dal termine, Jesi reagisce e riduce lo svantaggio a +3, ma a 1’20’’ i tiri liberi riportano la partita sul 66-65. Nei secondi finali, Jesi realizza altri due liberi e si porta sul 66-67, conquistando la vittoria.

Nonostante la sconfitta, l’Air Basket Termoli ha giocato un ultimo quarto da applausi e avrebbe sicuramente meritato qualcosa in più.

Air Basket Termoli–Pallacanestro Jesi 66-67