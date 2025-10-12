L’Air Basket Termoli lotta ma cede di misura a Recanati

TERMOLI. Sconfitta a testa alta per l’Air Basket Termoli, che sul parquet della Pallacanestro Recanati esce battuta per 83-77 al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo possesso. I padroni di casa partono forte, ma i molisani mostrano carattere e nel finale sfiorano la rimonta.

Nel primo quarto Recanati prende subito il comando del match (19-13), approfittando di qualche imprecisione offensiva dei termolesi. Nel secondo periodo gli uomini di coach [inserire nome se disponibile] reagiscono, ma i marchigiani restano lucidi e allungano sul 46-35 all’intervallo lungo.

La ripresa si apre con grande equilibrio: Termoli alza l’intensità difensiva e limita le incursioni avversarie, ma il parziale di 15-14 non basta per accorciare. Nell’ultimo quarto, però, l’Air Basket tira fuori orgoglio e determinazione: spinta da un parziale di 28-22, la squadra molisana mette in difficoltà Recanati fino ai minuti finali, senza però riuscire a completare la rimonta.

Nonostante la sconfitta, la prova dei termolesi lascia segnali incoraggianti: la squadra ha mostrato personalità, capacità di reazione e una buona condizione fisica. Recanati, dal canto suo, conferma solidità e freddezza nei momenti decisivi, conquistando due punti preziosi davanti al proprio pubblico.

