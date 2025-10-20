L’Air basket Termoli perde sul filo di lana a Canosa

TERMOLI. Sconfitta di misura per l’Air Basket Termoli, che nella seconda giornata dei play-out di Serie B Interregionale cede sul parquet del Canusium Basket con il punteggio di 87-84.

Una partita intensa e combattuta fino all’ultimo possesso, con l’Air che dopo un ottimo secondo quarto — chiuso avanti 42-34 — ha dovuto subire la rimonta dei padroni di casa, trascinati da Zaiets, autore di 23 punti, e da Gauzzi con 18.

Per i gialloblù termolesi ottima la prova di Dieng, miglior realizzatore con 29 punti, seguito da Pierucci con 15 e da Matera e Odigie, Rupil tutti e tre a quota 11. Nonostante la sconfitta, la squadra di coach Marinelli ha mostrato carattere e buone trame di gioco, restando in partita fino agli ultimi secondi. Seppur c’è ancora tanta rabbia quando all’intervallo lungo l’Air era andata a riposo con 8 punti di vantaggio.

Ora l’obiettivo è reagire subito nel prossimo match casalingo con lo Jesi, per continuare la corsa salvezza.

Canusium Basket – Air Basket Termoli 87-84

Canusium Basket: Di Camillo 14, Gauzzi 18, Vernich, Zaiets 23, Falappi 11, Vujic 2, Sipovac 11, Ciociola, Lucadamo, Ogbeifo ne, Perella 8. All. Corvino

Air Basket Termoli: Matera 11, Odigie 11, Pierucci 15, Sow 2, Marino ne, Buonanno ne, Dieng 29, Cassano 5, Rupil 11. All. Marinelli Parziali: 18-15, 16-27, 28-17, 25-25.

Progressivi: 18-15, 34-42, 62-59, 87-84.

Michele Trombetta