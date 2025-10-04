Serie B interregionale: l’Air Basket Termoli al debutto nel PalaSabetta

TERMOLI. Dopo la battuta d’arresto all’esordio nel nuovo campionato di Serie B Interregionale, l’Air Basket Termoli è pronta a rialzare la testa. A Molfetta, parquet neutro per l’Alliance Bisceglie, i giallorossi hanno ceduto di misura 84-79, al termine di una sfida che ha comunque messo in evidenza il carattere e l’orgoglio di una squadra capace di restare in partita fino all’ultimo, nonostante le pesanti assenze di uomini chiave come Sergio Rupil e Matteo Grimaldi.

Ora, però, l’attesa è tutta per domenica: al PalaSabetta arriva l’Antoniana Pescara, vecchia conoscenza della Serie C Gold, e l’Air ha un solo obiettivo: cancellare la sconfitta iniziale e regalare al proprio pubblico la prima gioia stagionale. La società, che in estate ha compiuto sforzi e sacrifici importanti per rivoluzionare il roster e consegnare a coach Marinelli una squadra più competitiva, punta a costruire una stagione di soddisfazioni, ben diversa da quella passata.

Sul fronte infermeria, cresce l’ottimismo: Rupil potrebbe tornare al centro del quintetto già in questa seconda giornata, mentre per rivedere Grimaldi sul parquet servirà ancora un po’ di pazienza. Intanto, a Termoli cresce l’attesa: i tifosi non vedono l’ora di colorare gli spalti e sostenere i propri beniamini, mentre la squadra scalpita per l’esordio casalingo. Sarà una domenica di emozioni, di passione e, soprattutto, di voglia di riscatto.

Michele Trombetta