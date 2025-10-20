Tragedia a Rieti, solidarietà dall’Air Basket Termoli al Pistoia

TERMOLI. L’Air Basket Termoli si stringe attorno alla famiglia e all’intera comunità della Pistoia Basket 1973 colpita da una tragica e improvvisa scomparsa.

La società Air Basket Termoli esprime il più profondo e sincero cordoglio per la tragica perdita che ha colpito la famiglia, gli amici e l’intera comunità della Pistoia Basket 1973.

Ci uniamo al dolore della Pistoia Basket, dei suoi tifosi e dei familiari della vittima in questo momento di lutto. Il mondo della pallacanestro è una grande famiglia, e quando uno dei suoi membri soffre, tutti ne risentono.

Rispettiamo il silenzio e la vicinanza in un momento così delicato.