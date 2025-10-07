Ac Termoli, cuore e resistenza: pareggio d’orgoglio a Vasto contro il Real Csn

TERMOLI-VASTO. Una serata di calcio amatoriale che ha il sapore dell’impresa.

L’Ac Termoli affronta il Real Csn di Vasto nel posticipo della terza giornata del campionato amatoriale abruzzese. In uno scenario acceso e combattuto presso l’impianto sportivo 167, i molisani strappano un pareggio eroico per 2-2, mantenendosi nelle zone alte della classifica.

Partenza shock: espulsione e svantaggio

La gara si apre in salita per il Termoli, trafitto al 2° minuto da un’imbucata di Piccinini, complice una disattenzione difensiva dei centrali giallorossi. Al 6° minuto arriva l’episodio che cambia il volto del match: Roci viene espulso per fallo da ultimo uomo. In dieci uomini, la partita sembra compromessa.

Reazione molisana: grinta e primo gol

Ma il Termoli non si arrende. Con grinta, cuore e un uomo in meno, trova il pareggio con Schiavini, che firma il suo primo gol con la maglia giallorossa, bruciando il portiere avversario su un assist perfetto di Di Leonardo. È 1-1, palla al centro e partita riaperta.

Mister Barisano è costretto a riorganizzare la squadra: Armillotta lascia il campo per Lotito, che si posiziona in difesa. Ma la sfortuna colpisce ancora: Piccinini firma una doppietta micidiale per il Real CSN, portando i vastesi sul 2-1. Paolicelli, estremo difensore termolese, nulla può sul tiro a giro dal vertice sinistro dell’area di rigore: eurogol. Tutti negli spogliatoi per un tè caldo.

Secondo tempo da battaglia

Negli spogliatoi, il mister molisano riorganizza le idee. Il Termoli rientra in campo deciso: nonostante l’inferiorità numerica, non molla un centimetro. Il secondo tempo è un inno al calcio combattuto: il Termoli attacca a testa bassa, i cartellini gialli fioccano, la tensione è alta.

Mister Barisano si vede sventolare il rosso per proteste ed è costretto ad abbandonare il campo. La squadra passa in mano a Grasso, viceallenatore: la panchina diventa l’undicesimo uomo per il Termoli. Tutti ci credono, ma la porta avversaria sembra stregata. Gaetano, l’instancabile albanese, lotta su ogni pallone.

Ed è proprio lui, al termine di un’azione confusa nel finale, a trovare il guizzo vincente: tiro d’anticipo sul secondo palo, palla in rete. È 2-2, esplode la gioia termolese!

Festa negli spogliatoi, ora testa al derby

Il pareggio vale oro. L’Ac Termoli dimostra carattere, resilienza e spirito di squadra. Negli spogliatoi è festa, ma la testa è già alla prossima sfida: il derby molisano contro il Montenero.

Bravi ragazzi, avanti così. Forza Ac Termoli!