AC Termoli-Vasto United: vento, grinta e un pareggio all’ultimo respiro

TERMOLI. La sesta giornata del Campionato Amatori ha visto affrontarsi AC Termoli e Vasto United in una sfida combattuta e fortemente condizionata dal vento impetuoso che ha soffiato per tutta la durata dell’incontro. Sul campo, le due squadre hanno dato vita a una gara intensa, dove tattica e cuore si sono intrecciati fino all’ultimo minuto.

🔰 Formazioni e approccio tattico

Il Termoli si è presentato con Paolicelli tra i pali, una difesa a tre composta da Grallo, Roci e Lotito, un centrocampo folto con Cristina, Gentile, Pecorari, Cordisco e Di Leonardo, e in attacco la coppia Mbiety–Schiavini, pronti a colpire in ripartenza. Vasto United ha cercato fin da subito di imporre il proprio gioco, ma le folate di vento hanno reso difficile la costruzione ordinata, favorendo le ripartenze della squadra di casa.

⚽ La cronaca del match

Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, con poche occasioni nitide ma grande intensità. Nella ripresa, il match si è acceso: al 48’, Di Leonardo si è inventato un capolavoro balistico, calciando al volo da 30 metri e infilando il pallone sotto l’incrocio, lasciando il portiere avversario immobile. Un gol da cineteca che ha fatto esplodere il pubblico di casa.

Vasto United non ha tardato a reagire, alzando il baricentro e cercando il pareggio con insistenza. Il Termoli, però, ha saputo chiudersi con ordine, difendendo con tenacia il vantaggio. Quando ormai sembrava fatta, al 93’ Carlucci ha trovato lo spiraglio giusto: tiro da fuori area, palla che incrocia e si insacca per l’1-1 finale.

🧼 Terzo tempo e prossimi appuntamenti

Un pareggio giusto per quanto visto in campo, con entrambe le squadre che hanno saputo adattarsi alle condizioni atmosferiche e lottare fino alla fine. Dopo il fischio finale, tutti sotto una doccia calda e poi via al terzo tempo, come da tradizione, dove il calcio lascia spazio all’amicizia e alla convivialità.

Venerdì prossimo si recupera il derby con il Guglionesi rinviato nella giornata precedente a causa della nebbia: un altro appuntamento da non perdere.