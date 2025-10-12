C’è un campo in via Padova dove il calcio è famiglia, amicizia e poesia

TERMOLI. C’è un campo, in via Padova, tra il vento di Porticone e l’odore salmastro dell’Adriatico.

Lì scende in campo, ogni settimana, l’Ac Termoli, squadra che non gioca per fama, ma per passione, per il gusto semplice e puro del calcio amatoriale.

È una famiglia prima che una squadra. Un gruppo solido, forgiato da anni di corse su campi polverosi, da sogni mai del tutto spenti, da amicizie che resistono al tempo.

Molti di loro hanno calcato terreni d’Eccellenza, di Promozione, di quelle categorie dove il pallone pesa, ma il cuore di più. Oggi difendono con orgoglio i colori della loro città nel Campionato Amatori Abruzzese – girone C, tra battaglie sportive e sorrisi sinceri, contro squadre toste come Sporting San Salvo, Real Guglionesi, Vasto Sud, Trigno, Celenza, Atletico Well Done e Montenero.

Sabato, nel derby contro il Montenero, una partita dura e bellissima: rigori sbagliati, emozioni vere, e alla fine un 1 a 0 che vale oro, tre punti guadagnati col sudore e con l’anima.

Il tecnico Maurizio Barisano, squalificato ma presente col cuore, ha seguito i suoi ragazzi da lontano, mentre il presidente Giovanni Di Tella sorrideva orgoglioso, fiero di un gruppo che non molla mai.

Ma il bello, si sa, comincia dopo il triplice fischio.

Finita la partita, finita la tensione, tutti — vincitori e vinti — si sono ritrovati attorno a un tavolo.

E lì, dove le parole si fanno risate, il calcio ha ritrovato la sua essenza più pura.

Niente tarallucci e vino, stavolta: pasta con cozze e fagioli, carpacci di pesce fresco, birra e vino a volontà, e quella musica di fondo fatta di canti e brindisi, che solo il mare e l’amicizia sanno accordare.

Questo è il terzo tempo dell’Ac Termoli, la parte più bella di una storia semplice e vera. Una storia fatta di uomini che corrono, ridono, si aiutano, che sbagliano rigori ma non l’approccio alla vita. Perché qui, il calcio non è solo gioco. È appartenenza. È Termoli. È poesia.

Organigramma Ac Termoli 2025/2026

Presidente: Giovanni Di Tella

Giovanni Di Tella Allenatore / Dirigente: Maurizio Barisano

Maurizio Barisano Segretario / Tesoriere: Tommaso Delle Fave

Tommaso Delle Fave Dirigenti: Michelangelo Grasso, Giuseppe Galasso

Rosa Calciatori

Armillotta Mauro · Colonnetta Gianluca · Cordisco Emilio · Cristina Roberto ·

De Simone Andrea · De Simone Gabriele · Di Cerbo Francesco · Di Leonardo Francesco ·

Fiorelli Lorenzo · Galasso Giuseppe · Garzarella Nicola · Gentile Beniamino ·

Grallo Gennaro · Guidotti Antonio · Leone Antonio · Lo Conte Gennaro ·

Lotito Savino · Marci Antonio · Marotta Giuseppe · Mattiaccio Aurelio ·

Mbyeti Gentian · Mugnano Gianluca · Mugnano Nicola · Paolicelli Giovanni ·

Pecorari Luca · Piermatteo Francesco · Risolo Costantino · Roci Xhuljo ·

Schiavini Manuel · Spada Nicola

Qui il pallone non è business.

È passione, fratellanza, appartenenza.

È l’Ac Termoli: calcio vero, calcio nostro.

Michele Trombetta