Il Termoli 1920 all’ennesimo pareggio: 1-1 a Senigallia



TERMOLI. Si chiude con un pareggio che lascia più di un rimpianto la trasferta del Termoli sul campo della Vigor Senigallia. Allo stadio “Bianchelli”, davanti a un buon pubblico e con fischio d’inizio posticipato alle 15:30, i giallorossi di Nunziata giocano una gara ordinata e generosa, passando in vantaggio nel primo tempo e gestendo a lungo la partita anche grazie alla superiorità numerica, ma vengono raggiunti nel finale da un rigore molto contestato.

Il primo tempo: vantaggio meritato e Vigor in dieci

L’avvio è incoraggiante per il Termoli, che dopo appena dieci minuti costruisce una grande occasione con Cancello: l’attaccante, servito in area dopo una bella azione manovrata, calcia di destro ma la palla sorvola di poco la traversa.

La risposta dei padroni di casa arriva al 15’, con Gambini che si infila tra le maglie della difesa giallorossa e si presenta davanti a Iannaccone, ma da posizione favorevole calcia incredibilmente fuori.

Dopo questo spavento, la gara scivola via su ritmi blandi, con diversi contrasti e ben cinque ammonizioni distribuite dall’arbitro Palma di Napoli (tre al Termoli, due alla Vigor). Ma al 40’ arriva l’episodio che cambia il match: fallo di mano in area proprio di Gambini, già ammonito. Il direttore di gara non ha dubbi, assegna il rigore ed estrae il secondo giallo. Vigor in dieci uomini.

Dal dischetto si presenta Romano, glaciale e preciso, che batte Novelli e porta in vantaggio il Termoli. Per il numero nove è il quinto gol stagionale, confermandolo tra i più prolifici del girone.

Nei minuti finali del primo tempo la Vigor prova una timida reazione con due corner consecutivi, ma senza creare veri pericoli. Dopo quattro minuti di recupero, le squadre vanno al riposo sull’1-0 per gli ospiti.

Il secondo tempo: dominio giallorosso, ma pareggio beffa

Nella ripresa il Termoli prova a sfruttare subito la superiorità numerica. Al 48’ Cancello conclude da buona posizione su una ripartenza quattro contro uno, ma Novelli respinge; azione però viziata da fuorigioco.

Pochi minuti dopo ci prova capitan Basualdo Martinez con un pallonetto da fuori area, ma la palla finisce alta.

Nonostante l’uomo in meno, la Vigor non si arrende e tenta una reazione d’orgoglio, mentre i giallorossi controllano con ordine ma non riescono a chiudere la partita. Al 61’ mister Nunziata sostituisce Ceesay con Colabella per dare nuova linfa alla manovra offensiva, e al 68’ De Feo va vicino al raddoppio con una conclusione che sfila di poco a lato.

Al 71’ l’episodio che fa infuriare i molisani: l’arbitro assegna un rigore ai padroni di casa per un presunto fallo di Biguzzi, ma la decisione appare molto dubbia. Il difensore giallorosso era infatti di spalle all’azione e con il corpo in posizione regolare. Proteste vibranti del Termoli, ma il direttore di gara non cambia idea. Dal dischetto Alonzi trasforma e porta il punteggio sull’1-1 al 72’.

Il Termoli accusa il colpo e perde un po’ di lucidità. Cancello viene ammonito al 75’ e poco dopo, all’82’, sciupa la palla del possibile 2-1 calciando incredibilmente a lato da ottima posizione, con la porta quasi sguarnita. All’88’ è Biguzzi, in cerca di riscatto, a sfiorare il gol di testa: la palla sorvola di pochissimo la traversa.

Nei cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro, i giallorossi ci provano con tre corner consecutivi, ma la difesa della Vigor regge. Finisce così 1-1, un risultato che sa di beffa per il Termoli, autore di una buona prova e penalizzato da una decisione arbitrale quantomeno discutibile.

Le voci e la classifica

Con questo pareggio, la Vigor sale a 12 punti e il Termoli a 11, restando entrambi a metà classifica in un girone F che si conferma equilibrato e imprevedibile.

Per i giallorossi resta la consapevolezza di aver disputato una gara solida e di carattere, ma anche la necessità di imparare a chiudere le partite quando se ne presenta l’occasione.

Serie D – Girone F

Vigor Senigallia – Termoli 1920 1-1

Marcatori:

40’ pt Romano (rig.) – 71’ st Alonzi (rig.)

Note:

Espulso Gambini (V) al 40’ pt per doppia ammonizione.

Arbitro: Palma di Napoli.

Ammoniti: tre Termoli, due Vigor nel primo tempo; Cancello (T) al 75’.

Risultato finale: Vigor Senigallia – Termoli 1920 1-1.

