Il Termoli da Giulianova torna con un punto e tanta rabbia

TERMOLI. Si gioca al Rubens Fadini di Giulianova una gara molto intensa, soprattutto per i padroni di casa, reduci da un periodo difficile sia sul piano del gioco che dei risultati. In panchina c’è il nuovo tecnico Rosario Pergolizzi, chiamato a rilanciare la squadra e riportarla nelle zone alte della classifica.
Sugli spalti tanto pubblico, con una buona rappresentanza anche dalla città adriatica di Termoli. È un derby “cromatico” tutto giallorosso, arbitrato dal signor Tassani della sezione di Chiavari. Il Termoli scende in campo in completa tenuta bianca.
Primo tempo
Fin dai primi minuti è la squadra molisana a prendere in mano il gioco: le uniche azioni realmente pericolose sono di marca termolese.
- Al 9’, incursione del Termoli con un tiro che impegna l’estremo difensore Negro, bravo a bloccare senza problemi.
- All’11’, ottima ripartenza ancora del Termoli: Romano entra in area di forza ma viene fermato da un difensore.
- Al 15’, ci prova Colabella con un bel mancino da 25 metri, ma Negro para in due tempi.
- Al 26’, occasione clamorosa: Romano serve al centro Magnani, solo davanti al portiere. Il tiro sembra destinato in rete, ma un difensore giallorosso devia incredibilmente la conclusione.
- Al 33’, ancora Termoli pericoloso con Colabella. Il Giulianova si fa vedere al 40’ con un calcio d’angolo, senza creare problemi.
Dopo un minuto di recupero, l’arbitro manda tutti negli spogliatoi sullo 0-0. Ma per tutta la prima frazione, la squadra che si è distinta è stata il Termoli.
Secondo tempo
Il Giulianova, un po’ contestato a fine primo tempo, prova a cambiare ritmo. Tuttavia, la prima occasione resta per il Termoli:
- Al 48’, Hysaj calcia fortissimo da fuori area, costringendo Negro a una parata in due tempi.
Al 51’, però, arriva il vantaggio dei padroni di casa: il bomber Martiniello, al rientro dopo tre turni di squalifica, svetta tra due difensori termolesi e di testa insacca l’1-0. Una beffa per il Termoli, che fino a quel momento aveva dominato senza concretizzare.
La reazione del Termoli
L’allenatore D’Adderio inserisce Basualdo, e la squadra molisana non si arrende:
- Al 66’, il Termoli costringe Negro a una parata a terra.
- Al 68’, dentro Thiane e Manara, fuori Avolio e Cancello.
- Al 71’, buona incursione di Manara, che però tenta il tiro personale invece di servire un compagno.
- Al 75’, esce Tracchia ed entra De Risio.
Al 76’, arriva il meritato pareggio: Romano firma l’1-1 dopo una splendida giocata di Manara, un velo intelligente di Mercuri e l’inserimento perfetto dello stesso Romano che batte Negro.
Al’82’, dentro Ceesay per Colabella, ma al 85’ De Risio viene espulso con rosso diretto per un intervento duro da dietro. Il Termoli resta in dieci uomini.
Al 87’, Spalek sfiora il vantaggio per il Giulianova con un’azione ficcante in area.
Dopo cinque minuti di recupero, la partita termina 1-1. Un pareggio che va stretto al Termoli, capace di tenere bene il campo per gran parte della gara, ma pagato caro per il gol subito.
Michele Trombetta