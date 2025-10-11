Roberti in visita alla nazionale under 19 di calcio

CAMPOBASSO. Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha fatto visita questa mattina, sabato 11 ottobre 2025, a San Giuliano del Sannio, alla Nazionale Italiana Under 19 di calcio, impegnata in questi giorni in Molise per uno stage di preparazione tecnica e due amichevoli con la Scozia, in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

Accolto dal sindaco Rosario De Matteis, dai tecnici federali e dai giovani atleti azzurri, il Presidente Francesco Roberti ha assistito a parte della seduta di lavoro.

Nel corso dell’incontro post-allenamento, la squadra ha regalato al presidente Roberti il pallone con le firme dei giovani calciatori.

Roberti ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno e i valori educativi che il movimento sportivo e calcistico trasmette alle nuove generazioni, evidenziando la responsabilità degli sportivi nei confronti dei più giovani, che guardano con ammirazione i propri campioni.

“Il Molise è terra di sport e di accoglienza – ha dichiarato il presidente Francesco Roberti – e vedere qui la Nazionale giovanile è motivo di orgoglio per l’intera comunità regionale. Questi ragazzi rappresentano un esempio di dedizione e spirito di squadra che ben si sposa con l’identità del nostro territorio”.