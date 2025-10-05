Termoli beffato nel finale: al “Cannarsa” è 2-2 con il Castelfidardo

TERMOLI. Pareggio con rammarico per il Termoli, che torna a giocare tra le mura amiche del “Cannarsa” dopo lo stop subito sul campo del Pomezia. I giallorossi affrontano il match con grande determinazione, ma vengono raggiunti nel recupero da un Castelfidardo in inferiorità numerica.

La gara si apre con un’occasione clamorosa al 3’: Colabella trova spazio e calcia, ma la traversa gli nega la gioia del gol. Al 7’ è Biguzzi a provarci con un mancino dal limite, che termina alto di poco. I padroni di casa continuano a spingere e al 20’ Romano serve Mercuri, che si gira bene ma non inquadra lo specchio.

Il Castelfidardo si affaccia in avanti con un calcio piazzato di Clerici, che costringe Iannaccone alla deviazione in angolo. Dalla battuta seguente, Bartoli mette in mezzo e, complice una difesa poco reattiva, Biguzzi devia sfortunatamente nella propria porta: ospiti avanti 0-1.

La reazione del Termoli è immediata: al 27’ Romano si fa largo con forza e sigla l’1-1, firmando la sua terza rete stagionale. Al 41’ arriva il sorpasso: Mercuri sfrutta un pallone vagante e lo trasforma in oro con un lob preciso, che vale il 2-1 e la sua seconda marcatura in campionato.

Nella ripresa, i giallorossi cercano il tris: al 46’ Colabella impegna Amato, che si oppone. Al 63’ Thiane si presenta a tu per tu con il portiere ospite, ma non riesce a concretizzare. Al 72’ Colabella controlla in area e serve Manara, che però calcia alto. Al 78’ proteste per un contatto su Mercuri in area, e un minuto dopo Basualdo viene fermato al momento del tiro.

Nonostante l’espulsione di Mataloni, il Castelfidardo trova il pari al 90’: Zanutel crossa dalla destra e Morais, ben appostato, insacca il definitivo 2-2.

Prossimo appuntamento per il Termoli: domenica al “Fadini” contro il Giulianova guidato da mister Pergolizzi, in una sfida che si preannuncia delicata per la classifica e il morale.