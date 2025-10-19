Termoli-Chieti finisci in pareggio: 1-1 al Cannarsa

TERMOLI. Termoli–Chieti 1-1: al “Cannarsa” termina in parità una sfida dal sapore speciale, con i giallorossi che mancano il sorpasso ma confermano crescita e carattere.

Due punti separavano le squadre alla vigilia (11 per il Chieti, 9 per il Termoli), e in palio c’era molto più di una semplice vittoria: fiducia, continuità e una posizione di forza in classifica. Il primo tempo vede un Termoli brillante e propositivo, capace di costruire gioco e occasioni ma ancora troppo impreciso sotto porta. Al 3’ Romano sfiora il gol con un tiro potente, ma il giovanissimo portiere ospite Zanin (classe 2006) si supera. Il Chieti risponde subito con un tiro fuori misura al 4’, poi torna pericoloso al 10’ con Ceccarelli di testa e al 16’ con Busatto, che sfiora il palo con un tiro-cross insidioso. Al 35’ Romano si gira bene in area ma trova ancora un super Zanin, mentre al 43’ spreca da ottima posizione. Sul corner seguente, il Termoli va vicinissimo al vantaggio: prima un colpo di testa colpisce la traversa, poi la difesa neroverde salva sulla ribattuta. Al 45’ Antonacci serve un cross perfetto, ma il tiro finale da posizione ideale finisce incredibilmente sul fondo. Si va al riposo sullo 0-0, con i padroni di casa applauditi per intensità e qualità di gioco.

Nella ripresa, al 1’, Cancello ha subito una chance clamorosa ma sbaglia il controllo a tu per tu con Zorzin. Il Chieti cresce e tra il 57’ e il 60’ batte cinque corner consecutivi, tutti pericolosi, culminati al 51’ con una sassata di Ceccarelli che si stampa sull’incrocio dei pali. Il Termoli reagisce con una rovesciata alta di Cancello al 67’ e un tiro impreciso di Romano al 70’. Al 73’, su punizione dalla destra, la difesa giallorossa si fa sorprendere e l’albanese Vuthaj insacca da opportunista per lo 0-1. I cambi di mister De Filippis portano nuova energia e all’85’ arriva il meritato pareggio: Cancello, dopo tante occasioni sprecate, trova finalmente la rete con un tiro potente che buca le mani di Zorzin. Nel finale, il Termoli spinge ma non trova il guizzo decisivo. Dopo sei minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine: 1-1 il risultato, con i giallorossi che salgono a quota 10 punti, a una sola lunghezza dal Chieti. Il pareggio non basta per il sorpasso, ma conferma la crescita del Termoli, capace di tenere testa a una squadra esperta e di regalare al pubblico del “Cannarsa” una prestazione di cuore e intensità.

Michele Trombetta