3 ottobre: dal 1943 a oggi, rivive la memoria storica sulla Battaglia di Termoli

TERMOLI. Il 3 ottobre del 1943 in città ci fu lo sbarco degli Alleati, durante la Seconda guerra mondiale, iniziò la Battaglia di Termoli, che viene rievocata oggi con queste parole, da Stefano Leone.

Soprattutto oggi sembra affermarsi un’esigenza di approfondimento e meditazione, una sorta di reazione positiva, forte e unanime a un universo che taluni vorrebbero sottomesso al male, al dolore, alla violenza tra gli uomini. Rivisitare gli accadimenti dell’ottobre 1943 significa, anche in queste ore, riappropriarsi della Memoria Storica, nostra alleata nell’opera di tutela dei valori della libertà e della democrazia.

Mi piace ricordare, seppur brevemente, alcuni passi tratti dalle fonti inglesi e tedesche:

Winston Churchill:

«Il nemico sgomberò gli aeroporti di Foggia il 25 settembre. Termoli fu conquistata da Commandos giunti via mare, che, con l’aiuto dei successivi rinforzi, resistettero ad accaniti contrattacchi.»

Bernard L. Montgomery:

«Siamo avanzati di un lungo tratto e molto rapidamente. È stato necessario per venire in aiuto della Quinta Armata. Quando toccherò la strada trasversale Termoli-Campobasso dovrò arrestare il grosso delle mie formazioni per un breve periodo. Dopo la sosta avanzerò con tutte le mie unità su Pescara e Ancona. Attenderò con pazienza di incontrarmi con voi a Roma.»

Albert Kesselring:

«Il 27 settembre, dopo violente lotte, venne perduta la base aerea di Foggia, il che costrinse la Prima Divisione di paracadutisti a indietreggiare gradatamente, prima dietro il Fortore e poi oltre il Biferno.

La 29ª Divisione di granatieri corazzati venne impiegata dopo la fine di settembre come truppa di rincalzo, colmando un pericoloso vuoto dinanzi alla Prima Divisione canadese e proteggendo il fianco grosso della Decima Armata, che combatteva più a occidente.

Quest’ultima, dopo gravi combattimenti, riuscì a costruire un fronte non molto saldo, a dire il vero, ma che si estendeva dal Tirreno all’Adriatico.

Meno favorevole era la situazione presso Termoli, dove il 3 ottobre era sbarcato di sorpresa il XIII Corpo dell’Armata britannica, costituendovi una salda testa di ponte.

Mi trovavo presente per caso quando tale notizia giunse al comando della Decima Armata, e diedi subito l’ordine di operare uno spostamento della 16ª Divisione corazzata, con il compito di ributtare in mare il nemico.

L’ordine fu trasmesso in tempo, e rimasi profondamente sorpreso quando il mio Capo di Stato Maggiore, Maresciallo Westphal, mi riferì tra le 22 e le 23 dello stesso giorno che il comando della Decima Armata sollevava dubbi in proposito, mentre io ritenevo che la divisione avanzasse subito su Termoli.

La divisione giunse sul posto in ritardo e fu lanciata una lotta alla spicciolata, cosicché il comando d’armata si lasciò sfuggire l’occasione di riportare un sicuro successo»